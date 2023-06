Die Tourismus-Branche feiert ihr Comeback – diese ETFs stehen im Fokus

Tourismus: Osterreisewelle als positiver Indikator

Die Deutschen zieht es inzwischen auch wieder mehr ins Ausland. Im ersten Halbjahr 2023 erwartet der Bundesverband der deutschen Luftverkehrsbranche (BDL) ein Sitzplatzangebot in der Größenordnung von rund 78 Prozent des Vor-Corona-Niveaus aus dem Jahr 2019. Die erste größere Reisewelle in diesem Jahr über Ostern zeigte ein Plus von rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichte ein Niveau von 8,8 Millionen Passagieren.