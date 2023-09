Deshalb haben Profis jetzt vermehrt Impact Investing auf dem Zettel

Impact Investing: Allokation breiter auffächern

Bei Umfrage-Teilnehmern, die bereits in Impact investieren oder entsprechende Investments planen, sind börsengehandelte Aktien mit 67 Prozent die beliebteste Anlageklasse. Darüber hinaus haben 56 Prozent der Befragten vor, Allokationen in börsengehandelte Aktien in den nächsten drei Jahren zu erhöhen. Die Anleger planen ebenfalls, ihre aktuelle Allokation über die Anlageklassen in den nächsten drei Jahren breiter aufzufächern, wobei 51 Prozent sich für Infrastruktur entscheiden (bislang investiert: 39 Prozent), 38 Prozent für Immobilien (26 Prozent) und 23 Prozent für Rohstoffe (7 Prozent). Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) gibt an, vollständig oder hauptsächlich in aktive Impact-Strategien zu investieren.

Aus geographischer Sicht sind Anleger aus Europa mit einem Anteil von 70 Prozent, die in Impact-Investment-Lösungen investieren, Spitzenreiter. Dem gegenüber stehen 56 Prozent Anleger aus Nordamerika und 57 Prozent aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Umfrageergebnisse lassen jedoch auch auf ein starkes Anlegerinteresse aus der Asien-Pazifik-Region schliessen, die Allokation in Impact-Investments auszubauen. Dort planen 92 Prozent die Allokationen über öffentliche Märkte zu erhöhen, und 79 Prozent über private Märkte. Ein Treiber bei den öffentlichen Märkten in Asien-Pazifik ist die erweiterte Definition der treuhänderischen Verpflichtung, die auch die künftige Bewertung von Auswirkungen der Investments umfasst. Dieser Punkt wird dort von 54 Prozent der Anleger im Vergleich zu 25 Prozent in Europa und 20 Prozent in Nordamerika genannt. Auch in Europa stehen die Auswirkungen der Investments weiterhin an der Spitze der Überlegungen, wobei künftig 67 Prozent der Anleger mehr Allokationen über öffentliche Märkte und 72 Prozent über private Märkte planen.