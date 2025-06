Deshalb bietet Europas Bankensektor trotz jüngster Rally noch viel Potenzial

Vergangenes Misstrauen weicht neuem Optimismus im Bankensektor

Die Skepsis gegenüber den Banken in Europa hat die Wurzeln in der globalen Finanzkrise 2008 und die einige Jahre später folgende Staatsschuldenkrise in der Eurozone, die dem Bankensektor enorm zusetzten und das Anlegervertrauen nachhaltig erschütterten. Das darauffolgende Jahrzehnt der ultralockeren Geldpolitik und strengerer Regulierung setzten die Rentabilität des ohnehin schon schwächelnden Sektors weiter unter Druck. Doch das Bild hat sich gewandelt: Die Institute haben ihre Bilanzen gestärkt, Risiken abgebaut und ihre Geschäftsmodelle grundlegend modernisiert. „Wir sehen im europäischen Bankensektor aktuell sehr gut geführte, sehr effiziente Unternehmen“, erklärt Ingram. „Die Regulierungsanforderungen haben sie dazu gezwungen, konservativ zu wirtschaften und mit schlanken Kostenstrukturen zu arbeiten. Die Folge ist ein Sektor, der heute deutlich robuster ist als in der Vergangenheit.“

Diese neue Stabilität zeigte sich auch in Krisenmomenten der jüngeren Vergangenheit. Weder die Corona-Pandemie noch der Zusammenbruch einzelner US-Banken oder die Krise rund um die Credit Suisse haben den europäischen Sektor nachhaltig erschüttert. „Der Bankensektor ist belastbarer denn je“, betont Ingram.

Bewertungen bleiben attraktiv – trotz Kursanstiegen

Trotz der bemerkenswerten Kursrally vieler Banktitel, von denen einige seit 2020 um bis zu 600 Prozent zugelegt haben, sieht Ingram weiterhin gute Einstiegsmöglichkeiten. „Es gibt immer noch eine große Anzahl europäischer Banken mit einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Einige der Institute bieten ihren Aktionären Gesamtrenditen von über zehn Prozent durch Dividenden und Aktienrückkäufe“, sagt Ingram.