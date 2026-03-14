Der weltweit erste ETF auf den Wiederaufbau der Ukraine ist da

Ukraine-Wiederaufbau mit enormem Investitionsvolumen

Zwar prägt derzeit die Iran-Krise die Schlagzeilen. Doch Anleger sollten nicht vergessen: Der Wiederaufbau der Ukraine gilt als eines der größten wirtschaftlichen Projekte Europas seit Jahrzehnten. Schätzungen der Weltbank, der Europäischen Kommission, der Vereinten Nationen sowie der ukrainischen Regierung gehen davon aus, dass sich die Kosten in den kommenden zehn Jahren auf mehr als 500 Milliarden US-Dollar summieren könnten.

Ein Großteil dieser Investitionen dürfte in den Wiederaufbau von Verkehrswegen, Energieinfrastruktur, Wohnraum und Industrieanlagen fließen. Davon könnten zahlreiche internationale Unternehmen profitieren, die entsprechende Technologien, Materialien oder Dienstleistungen bereitstellen. „Wir glauben, dass der ETF zwei wichtige Funktionen erfüllen kann. Erstens als Anlageinstrument, das Zugang zu Unternehmen bietet, die vom Wiederaufbau der Ukraine und ihrer wirtschaftlichen Integration profitieren könnten. Zweitens als sofort einsatzbereiter regelbasierter Käufer börsennotierter ukrainischer Unternehmen, der bei deren Listing aktiv wird“, so McNeil.

Index mit Blick auf ukrainische Unternehmen

Ein besonderes Merkmal des zugrunde liegenden Index ist seine langfristige Ausrichtung. Der Indexrahmen sieht vor, dass ukrainische börsennotierte Unternehmen künftig aufgenommen werden können, sobald die Kapitalmärkte des Landes wieder geöffnet und ausreichend liquide sind.