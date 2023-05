Der Dax befindet sich in der stabilen Seitenlage

Dax bald bei 16.500 Punkten?

Die ersten Banken sehen sich wohl auch deshalb genötigt, ihre Prognosen für das zweite Halbjahr zu erhöhen. So hebt zum Beispiel die DZ Bank ihre Dax-Prognose von 16.000 auf 16.500 Punkte zum Jahresende an. Sowohl deutsche als auch andere europäische Großunternehmen hätten die Analysten-Erwartungen in der aktuellen Berichtssaison übertroffen, insbesondere Hersteller von Automobilen, Luxusgütern und Sportartikeln. Für noch höhere Kursziele brauche es aber weitere wirtschaftliche Impulse.

Unterstützung erfährt der Markt aber nun zunehmend dadurch, dass auch die Notenbanken das Tempo an Zinserhöhungen reduziert haben. Die letzten Zinsentscheidungen lagen „nur“ noch bei 25 Basispunkten. Das Leitzinsniveau hat nun in den USA 5,25 Prozent erreicht und in Europa immerhin 3,75 Prozent. Daraus abgeleitet kann man nun auf Sicht von zwei Jahren mit Staatsanleihen in den USA immerhin fast vier Prozent Rendite erzielen, mit deutschen Bundesanleihen 2,6 Prozent.