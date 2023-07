Der Aktienmarkt in Japan und die Rückkehr der Samurai

Es kam ganz anders mit Japan

In den 90-er Jahren taumelte Japan in eine drastische Wirtschaftskrise, ausgelöst durch strukturelle Probleme. Das Wirtschaftswachstum verringerte sich zusehends. In Folge dieser Wirtschaftskrise kam es zu einem massiv Absturz des Aktienmarktes. Mitte 1992 hatte der Nikkei 225 nur noch einen Stand von 15.000 Punkten. Diese Krise war massiv und lang. Die Rede war von einem verlorenen Jahrzehnt. Tatsächlich dauerte die Krise weitaus länger an.

In den letzten Jahren kam es zu vielen, massiven Veränderungen. Der Wirtschaft wurde mit Hilfe der Politik durch Konjunkturprogramme, niedrige Steuern und Freihandelsabkommen geholfen. Diese Hilfe wurde genutzt. Die Wirtschaft besann sich auf ihre Kompetenzen im Hinblick auf Zukunftstechnologien. Die zukünftigen Megatrends wie Robotik, künstliche Intelligenz und Wasserstoff spielen heute eine große Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Das Land exportiert seine Kultur in viele Länder Asiens und wird von der Jugend als „cool“ empfunden.

Nähe zu China hilft

Die Nähe zu China wurde sehr erfolgreich genutzt. Viele wohlhabende Chinesen, aber auch weitere Asiaten, reisen nach Japan, um dort ihren Konsumbedürfnissen nachzukommen. Das Thema Inflation, das in den letzten Monaten in Europa und Amerika zu vielen Problemen geführt hat, ist in Japan kein großes Thema. Auch politisch positioniert sich das Land in den letzten Jahren neu. Japan hat sich den europäischen Sanktionen gegen Russland aufgrund des Einmarsches in die Ukraine angeschlossen.