Börsen trotzen Krisen: Warum Anleger jetzt auf KI und Diversifikation setzen sollten

Geopolitische Spannungen, volatile Märkte und der KI-Boom verändern die Börsenwelt. Worauf Anleger jetzt besonders achten sollten.

Die internationalen Finanzmärkte stehen weiterhin unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen. Vor allem der fragile Waffenstillstand im Iran-Konflikt sorgt für Unsicherheit bei Anlegern. Gleichzeitig zeigen sich die Börsen erstaunlich widerstandsfähig. Besonders US-Technologieaktien konnten zuletzt deutlich zulegen.

„Seit US-Präsident Donald Trump versucht, den Iran-Konflikt durch einen wiederholt verlängerten Waffenstillstand zu entschärfen, befinden sich die Finanzmärkte in einer Phase erhöhter Unsicherheit.“ Dennoch habe bereits „die alleinige Aussicht auf eine Entspannung der Lage“ an den Aktienmärkten „eine Erholungsrallye ausgelöst“, sagt Laurent Denize, Co-CIO von ODDO BHF und Global CIO von ODDO BHF Asset Management.

Vor allem die Straße von Hormus bleibt dabei ein kritischer Faktor für die Weltwirtschaft. Die wichtige Handelsroute für Öltransporte funktioniert noch immer nicht störungsfrei. Entsprechend sensibel reagieren die Märkte auf jede neue Entwicklung. Denize warnt: „Auch für die Kapitalmärkte bleibt die Meerenge ein Engpass.“ Gleichzeitig sei „eine Eskalation des Konflikts“ zwar das unwahrscheinlichste, „für die Märkte zugleich aber das drastischste Szenario“.