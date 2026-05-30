Börsen trotzen Krisen: Warum Anleger jetzt auf KI und Diversifikation setzen sollten
Geopolitische Spannungen, volatile Märkte und der KI-Boom verändern die Börsenwelt. Worauf Anleger jetzt besonders achten sollten.
Die internationalen Finanzmärkte stehen weiterhin unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen. Vor allem der fragile Waffenstillstand im Iran-Konflikt sorgt für Unsicherheit bei Anlegern. Gleichzeitig zeigen sich die Börsen erstaunlich widerstandsfähig. Besonders US-Technologieaktien konnten zuletzt deutlich zulegen.
„Seit US-Präsident Donald Trump versucht, den Iran-Konflikt durch einen wiederholt verlängerten Waffenstillstand zu entschärfen, befinden sich die Finanzmärkte in einer Phase erhöhter Unsicherheit.“ Dennoch habe bereits „die alleinige Aussicht auf eine Entspannung der Lage“ an den Aktienmärkten „eine Erholungsrallye ausgelöst“, sagt Laurent Denize, Co-CIO von ODDO BHF und Global CIO von ODDO BHF Asset Management.
Vor allem die Straße von Hormus bleibt dabei ein kritischer Faktor für die Weltwirtschaft. Die wichtige Handelsroute für Öltransporte funktioniert noch immer nicht störungsfrei. Entsprechend sensibel reagieren die Märkte auf jede neue Entwicklung. Denize warnt: „Auch für die Kapitalmärkte bleibt die Meerenge ein Engpass.“ Gleichzeitig sei „eine Eskalation des Konflikts“ zwar das unwahrscheinlichste, „für die Märkte zugleich aber das drastischste Szenario“.
USA bleiben robuster als Europa
Während die US-Wirtschaft bislang vergleichsweise stabil bleibt, kämpft Europa weiterhin mit schwacher Konjunktur. Besonders Deutschland leidet unter rückläufigen Wachstumsprognosen und einer schwachen Industrienachfrage. „Insgesamt zeigt sich die US-Wirtschaft somit weiterhin robust“, erklärt Denize. In der Eurozone hingegen sei die wirtschaftliche Dynamik bereits vor der Krise schwach gewesen. Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung habe sich „vorerst zerschlagen“.
Hinzu kommt: Die Inflation bleibt sowohl in Europa als auch in den USA ein wichtiges Thema. Viele Marktteilnehmer rechnen deshalb weiterhin mit höheren Zinsen über einen längeren Zeitraum.
KI-Boom bleibt wichtiger Kurstreiber
Trotz geopolitischer Risiken bleibt Künstliche Intelligenz einer der wichtigsten Wachstumstreiber an den Börsen. Besonders Unternehmen aus dem Halbleitersektor profitieren massiv vom weltweiten Ausbau neuer KI-Infrastrukturen.
Denize betont: „Der Investitionsschub zum Aufbau einer KI-Infrastruktur ist kein spekulatives Wunschdenken, sondern eine Reaktion auf die sehr reale und rasch wachsende Nachfrage nach Halbleitern.“
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Davon profitieren nicht nur Nvidia (WKN: 918422) und andere KI-Spezialisten. Auch klassische Halbleiterhersteller sowie Energieunternehmen könnten langfristig zu den Gewinnern zählen. Denn der steigende Bedarf an Rechenzentren erhöht gleichzeitig den Stromverbrauch weltweit erheblich. Laut Denize bleiben deshalb „Halbleiteraktien attraktiv, ebenso wie Versorger, die die für neue Rechenzentren benötigte Energie liefern“. Hier zeigen wir dir ein Investitionsbeispiel:
Diversifikation gewinnt weiter an Bedeutung
Gleichzeitig steigt jedoch auch das Risiko größerer Rückschläge an den Märkten. Denn ein großer Teil der Kursgewinne konzentriert sich derzeit auf wenige große Technologieunternehmen.
Umso wichtiger wird für Privatanleger eine breite Streuung ihres Vermögens. Genau dabei kann der extraETF Portfolio Tracker unterstützen. Anleger erhalten damit einen umfassenden Überblick über ihre ETFs, Aktien und Depots und erkennen frühzeitig mögliche Klumpenrisiken oder Übergewichtungen einzelner Branchen.
Gerade in volatilen Marktphasen hilft eine strukturierte Portfolioanalyse dabei, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und die eigene Anlagestrategie konsequent umzusetzen.
Breit streuen und den extraETF Portfolio Tracker nutzen
Die Märkte bewegen sich aktuell zwischen geopolitischer Unsicherheit, wirtschaftlicher Abschwächung und technologischer Euphorie. Kurzfristige Schwankungen dürften Anleger daher weiter begleiten. Denize bringt die Situation auf den Punkt: „Die Finanzmärkte versuchen, sich auf eine Rückkehr zur Normalität einzustellen, während die geopolitische und makroökonomische Lage alles andere als normal ist.“
Für Privatanleger bleibt deshalb entscheidend, langfristig zu denken, Risiken breit zu streuen und die eigene Vermögensstruktur regelmäßig zu überprüfen. Digitale Tools wie der extraETF Portfolio Tracker können dabei helfen, auch in unsicheren Börsenphasen den Überblick zu behalten.