Bitcoin bleibt als alternative Anlageklasse sehr gefragt

Die Statistik von buybitcoinworldwide.com ist aber auch aus einem anderen Grund nützlich. Sie liefert nämlich einen interessanten Einblick in verschiedene Marktsegmente und deren Bitcoin-Bestände. Dabei erfolgt eine Einteilung in vier Kategorien: ETFs (819.125 Bitcoins), Länder (451.968 Bitcoins), börsennotierte Gesellschaften (245.725 Bitcoins) und Privatgesellschaften (427.381 Bitcoins).

Im ETF-Marksegment war der Zuwachs an Bitcoin-Beständen vor allem auf neu aufgelegte Wertpapiere zurückzuführen. Gegenüber dem Jahresultimo stieg die Zahl erfasster Bitcoin-ETFs von 15 auf 18. Bei den Neuzugängen handelt es sich um QR Assets (727 Bitcoins), Fidelity Advantage Bitcoin (878 Bitcoins) und Hashdex Nasdaq Crypto Index (8.832 Bitcoins). Derzeit deutet wenig darauf hin, dass sich an dieser positiven Entwicklung etwas ändern wird, schließlich haben in den USA mehrere große Player der Finanzbranche die Zulassung von physisch hinterlegten Bitcoin-ETFs beantragt. In einer kürzlich veröffentlichten Studie räumen die Analysten der US-Investmentbank JPMorgan Chase der Kryptowährung Nummer Eins beste Zukunftsaussichten ein. So habe die Annahme von Bitcoin durch institutionelle Investoren erst begonnen. In den kommenden Monaten sei ein Anstieg auf 45.000 Dollar möglich.

Fazit: Von den insgesamt acht bei extraetf.com aufgeführten Bitcoin-ETPs, die sich nicht auf Futures, sondern Bitcoins beziehen, verfügen zwei über einen Marktwert im dreistelligen Millioneneurobereich. Dabei handelt es sich um den ETC Group Physical Bitcoin (WKN: A27Z30) sowie den VanEck Bitcoin (WKN: A28M8D). Auffälligster Unterschied: Die Gebühr (TER) des Erstgenannten fällt mit zwei Prozent um das Doppelte höher als bei der kostengünstigeren Variante aus, wo pro Jahr ein Prozent in Rechnung gestellt wird. Sparplanfähig sind übrigens beide, was angesichts der hohen Volatilität der Kryptowährung und dank der damit möglichen Reduktion des Timingrisikos (wegen Cost-Average-Effekt) eine Überlegung wert sein sollte.