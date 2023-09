Ausschüttung: Dividenden bewegen sich derzeit auf Rekordhöhe

Werfen wir einen Blick in die Ferne. Auch in Japan kletterten die Gewinnausschüttungen mit einem Plus von insgesamt 8,4 Prozent deutlich stärker als im weltweiten Durchschnitt. Auch hier schütten Firmen meist im zweiten Quartal aus. Die Hälfte der japanischen Unternehmen in Janus Hendersons Dividenden-Index verzeichnete zweistellige Zuwachsraten. Dagegen verlangsamte sich die Wachstumsrate in den USA im sechsten Quartal in Folge auf 4,6 Prozent. Die Dividenden in den Schwellenländern gingen insgesamt zurück.