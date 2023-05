Asiatische Aktien: Alles wieder „Big“ in Japan

Japan scheint seine wirtschaftliche Krise langsam überwunden zu haben und bietet Chancen zur Diversifizierung des Portfolios.

Eine Reform der Aktiensegmente kann zu einer Neubewertung des Marktes führen. Damit lohnt sich der Blick auf die drittgrößte Volkswirtschaft und einen der größten Aktienmärkte der Welt. In den 80er wuchs die japanische Wirtschaft schneller als in vielen anderen Industriestaaten. Parallel entwickelte sich eine Blase am Kapitalmarkt. Die Immobilienpreise stiegen so stark, dass ein Grundstück in zentraler Lage teurer war als ganz Kalifornien. Der japanische Aktienindex Nikkei stieg auf knapp 40.000 Punkte. Um diese extreme Entwicklung zu beenden, erhöhte die Zentralbank die Leitzinsen Anfang der 1990er Jahre. Die relevanten Aktienindizes verloren rund 60 Prozent und haben sich bis heute nicht vollständig erholt. Die Phase der Japan-Krise begann. Noch 2021 blieb die Wertentwicklung am japanischen Aktienmarkt hinter anderen bedeutenden Anlageregionen zurück.