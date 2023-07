Altersvorsorge: Westdeutsche blicken optimistischer auf den Ruhestand

Die Einschätzungen hängen stark von der Erwerbssituation der Befragten und damit wohl auch von den Erwartungen an die künftige Rente ab. So sind die in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmer die einzige Erwerbsgruppe, in der eine absolute Mehrheit (52 Prozent) optimistisch auf den Lebensabend schaut. Wird dagegen nur in Teilzeit gearbeitet, zeigt sich gerade mal ein Viertel optimistisch. Einem großen Teil der Beschäftigten, die weniger als 35 Stunden pro Woche arbeiten, ist also durchaus klar, dass die verkürzte Arbeitszeit auch auf die finanzielle Situation im Alter Auswirkungen hat. Unter den Selbstständigen und Freiberuflern wiederum herrscht viel Uneinigkeit darüber, wie die Umstände im Rentenalter einzuschätzen sind. So zeigt sich etwa ein Drittel optimistisch, ein Drittel pessimistisch und ein Drittel legt sich auf keine von beiden Beurteilungen fest.

Ab 3.000 Euro monatliches Einkommen nimmt der Optimismus sprunghaft zu. In der obersten Einkommensgruppe blicken immerhin 65 Prozent der Befragten optimistisch auf die zukünftige Lebenssituation im Ruhestand. „Die Umfrageergebnisse zeigen ziemlich klar, wie gut der Zusammenhang zwischen aktuellem Lebenseinkommen und finanzieller Sicherheit im Alter erkannt wird“, stellt DIA-Sprecher Klaus Morgenstern in Auswertung der Umfrage fest, die anlässlich der zum 1. Juli vollzogenen Renteneinheit in der gesetzlichen Rentenversicherung in Auftrag gegeben worden war. Die gesetzliche Rente ist für die übergroße Mehrheit die wesentlichste Einkommensquelle im Alter. So gaben in der Befragung von jenen, die bereits im Ruhestand sind, 91 Prozent an, dass sie eine gesetzliche Rente beziehen.

Finanzen in den Griff bekommen

Auch mit einem mittleren Einkommen lässt sich viel für die Altersvorsorge tun. Wie bereits in der Tipp-Box erwähnt solltest du dir unbedingt Gedanken über einen ETF-Sparplan machen. Etliche Anbieter offerieren ein breites Sortiment an kostenfreien Sparplänen. Dabei reicht ein ETF auf den weltweiten Aktienmarkt aus, wenn du aus noch etwas feiner wünscht, schau dir unsere Musterportfolios an.