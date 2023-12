Alternativen zu China sind für Anleger jetzt dringend notwendig

So stehen China-Aktien da

Der chinesische Hang Seng Index ist aktuell mit einem KGV von 7,9 bewertet. Er hat in den vergangenen fünf Jahren 35 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn waren es knapp 13 Prozent. Der SSE Composite Index, der wichtigste chinesische Index ohne Hongkong, legte zwar in den vergangenen fünf Jahren 13,7 Prozent zu. Seit Anfang 2022 hat der Shanghaier Index tendenziell ebenfalls eher verloren. Im laufenden Jahr muss er ein Minus von 2,25 Prozent verkraften.



Mit einem KGV von 12,1 ist die Bewertung deutlich attraktiver als im Frühjahr 2022. Die Kurse der meisten Aktien fielen, nachdem ausländische Investoren China aufgegeben haben. Das lag zum einen daran, dass der Aufschwung des Landes nach der Coronapandemie schnell wieder verpuffte. Zum anderen stieg der geopolitische Druck, insbesondere aus den USA auf China. Das Säbelrasseln um Taiwan zwischen den USA und China trug wesentlich zur Verunsicherung der Investoren bei. Da Kapital ein scheues Reh ist, reduzierten immer mehr internationale Investoren und Firmen ihre Engagements in China und suchten nach Alternativen in Asien.

Diese fanden Investoren zum Beispiel in Indien, Pakistan oder Vietnam. Das gilt sowohl für die Unternehmen, die ihren Produktionsstandort verlegen, als auch für Kapitalanleger. Die meisten Aktienmärkte in den genannten Regionen reagieren bis dato freundlich.