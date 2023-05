21Shares bietet einen Korb aus den 10 wichtigsten Kryptowährungen

Mit nur einem Produkt in die zehn wichtigsten Kryptowährungen investieren? Der Crypto Basket 10 ETP von 21Shares macht genau das möglich.

Bei der schieren Masse der Krypto-Assets, die heute auf den Anlegermarkt strömen, fällt vielen Anlegern, die sich für diese noch junge Branche interessieren, die Auswahl schwer – vor allem, wenn diese nicht nur in Bitcoin oder Ethereum investieren wollen. Mit gleich zehn der nach Marktkapitalisierung bedeutendsten Kryptowährungen bietet der Schweizer Krypto-ETP-Emittent 21Shares eine der derzeit größten Auswahlmöglichkeiten an Kryptos innerhalb eines einzigen ETPs. Um die schnell fortschreitende Evolution des Kryptosektors adäquat abzubilden, wird das Portfolio des Crypto Basket 10 ETP (HODLX) vierteljährlich – also alle 90 Tage – neu gewichtet.

Doch was steckt hinter diesen einzelnen Werten, welche Perspektiven bieten sie? Neben den bekannten Größen des Marktes beinhaltet dieser Index einige noch weniger bekannte, aber nicht weniger interessante Kryptoprojekte. Diese könnten im Zuge der dritten Evolution des Internets, dem dezentral organisierten Web3, an Bedeutung gewinnen. Ein näherer Blick auf ein paar der derzeit größten Positionen im ETP verdeutlicht die Perspektiven, wenn Anleger ein wenig Geduld mitbringen.