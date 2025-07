Russland-ETFs

Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Russland investieren. Wird Italien an der absoluten Wirtschaftsleistung gemessen, so ist es die neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt und an dritter Stelle in der EU. Es ist die elftgrößte Importnation und achtgrößte Exportnation weltweit.

Auf der anderen Seite führte die Euro- und Schuldenkrise das Land in eine Rezession, welche 2014 bekämpft werden konnte. Zu den wichtigsten Handelspartnern Italiens gehören die EU-Mitgliedsstaaten Deutschland und Frankreich sowohl im Export als auch im Import.

Erfahre, wie du mit Länder-ETFs wie diesem kosteneffizient und diversifiziert in den russischen Aktienmarkt investieren kannst. Wir geben dir wichtige Informationen, um dein Portfolio erfolgreich zu erweitern.