Targobank Depot im Test

Die Targobank bietet als Universalbank alles, was Verbraucher benötigen. Im Wertpapierbereich zeigt sich ein befriedigendes Angebot. Die Auswahl an Fondssparplänen ist deutlich größer als die der ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne. In puncto Transaktionskosten bewegt sich die Targobank analog zu den Marktmitbewerbern im Vollbanken-Segment. Praktisch ist das Filialnetz für den persönlichen Kontakt zum Bankmitarbeiter. Das Targobank Depot erhält gerade noch das Testurteil „Sehr Gut“ und befindet sich damit im Mittelfeld.