Wertpapierkredit: Die besten Angebote im Vergleich

Ein Wertpapierkredit kann steuerliche Auswirkungen haben, insbesondere im Hinblick auf die Abzugsfähigkeit der Zinsen. In Deutschland sind Kreditzinsen für Privatanleger in der Regel nicht als Werbungskosten abzugsfähig, es sei denn, die finanzierten Wertpapiere dienen der Erzielung von Einkünften aus Gewerbebetrieb oder Vermietung und Verpachtung. Da dies in den meisten Fällen nicht der Fall ist, sich also in der Regel keine Steuervorteile ergeben, sollte jeder Anleger sorgfältig abwägen, ob sich der Einsatz eines Wertpapierkredits nach Steuern noch lohnt. Für eine genaue Beurteilung empfiehlt es sich, einen Steuerberater zu konsultieren.