Wer entscheidet für dich, wenn du es selbst nicht mehr kannst? Diese Frage ist zwar unangenehm, aber wichtig. Denn ein Unfall, eine schwere Krankheit oder eine Operation kann jeden Menschen in eine Lage bringen, in der er nicht mehr einwilligungsfähig ist.

Mit einer Patientenverfügung kannst du festlegen, welche medizinischen Behandlungen du in bestimmten Situationen wünschst oder ablehnst. Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmst du eine oder mehrere Personen deines Vertrauens, die dich im Ernstfall vertreten dürfen. Ergänzend kann eine Betreuungsverfügung sinnvoll sein, falls ein Betreuungsgericht eine Person als Betreuer einsetzen muss. Die Vorsorge für den Ernstfall ist ein ebenso wichtiger Teil deiner Finanz- und Lebensplanung - ähnlich wie die private Altersvorsorge.

In diesem Ratgeber erfährst du, wie eine Patientenverfügung funktioniert, was eine Vorsorgevollmacht und eine Betreuungsverfügung ist, worauf du bei den Formulierungen achten solltest und wo du passende Vorlagen, Muster, Vordrucke und Formulare zum Ausdrucken findest.