ETF-Informationen für Journalisten

Das in Europa in ETFs investierte Anlagevolumen lag im zweiten Quartal 2022 insgesamt bei 1.366 Mrd. US‑Dollar. Laut der ETF-Retail-Markt-Statistik von extraETF haben Privatanleger in Deutschland zum selben Zeitpunkt rund 80 Mrd. Euro in ETFs investiert. Der ETF‑Markt in Deutschland ist der mit Abstand größte ETF‑Markt in Europa.