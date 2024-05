Carl Icahn wurde am 16. Februar 1936 in Far Rockaway, New York City, geboren. Er wuchs als Sohn eines jüdischen Lehrerehepaars auf. Nach seinem Abschluss in Philosophie an der Princeton-Universität im Jahr 1957 begann er ein Medizinstudium an der New York University, das er jedoch abbrach, um zur Armee zu gehen.

1961 begann Icahns Karriere an der Wall Street bei Dreyfus & Company, wo er den Arbitrage- und Optionshandel erlernte. 1968 gründete er seine eigene Firma, Icahn & Co. Inc., die sich ebenfalls auf Arbitrage und Optionen spezialisierte. Ab 1978 investierte Icahn zunehmend in Unternehmen und legte den Grundstein für seine heutige Tätigkeit.

Heute ist Icahn Vorsitzender von Icahn Enterprises, einer börsennotierten Holdinggesellschaft, die in Bereichen wie Automotive, Energie, Rohstoffe, Vermögensverwaltung, Immobilien und Konsumgütern tätig ist. Im vergangenen Jahr stieg der Gewinn um 144 Prozent auf eine Milliarde Dollar.