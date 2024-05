"Fooling Some of the People All of the Time" von David Einhorn ist ein Muss für jeden, der Einblicke in die Welt der Hedgefonds und die Kunst der finanziellen Analyse gewinnen möchte. In diesem Buch beschreibt Einhorn detailliert seine Schlacht gegen Allied Capital und bietet wertvolle Lektionen über Geduld, Entschlossenheit und die Wichtigkeit gründlicher Recherche.