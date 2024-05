Warren Buffett

Buffett war neben der Aktienspekulation auch in zahlreichen anderen Geschäftsfeldern tätig. So kaufte er im Alter von 15 Jahren gemeinsam mit einem Freund Flipperautomaten, die er anschließend in Friseurläden aufstellte. Die Idee fand so großen Anklang, dass er sich, noch bevor er die Hochschule verließ, eine große unbebaute Farm in Nebraska kaufen konnte. Um seine finanzielle Situation weiter aufbessern zu können, sammelte er zusätzlich Golfbälle ein und verkaufte diese weiter. Das sowie auch seine anschließenden Einkünfte aus dem Nebenjob als Zeitungsausträger der Washington Post, dessen größter Aktionär er in der Folgezeit werden sollte, stellten den Grundstein seines späteren Investmentkapitals dar.

Trotz seines Erfolges pflegte Buffett stets einen bescheidenen Lebensstil und erfreute sich gerade deswegen großer Beliebtheit. Er schätzt es in die immer gleichen Cafés und Restaurants zu gehen und gibt sich äußerst bodenständig. So lebt er noch immer in dem gleichen Haus wie damals. Auch das gemeinsam mit Bill und Melinda Gates ins Leben gerufene „The Giving Pledge“-Projekt, in dem er sich dazu verpflichtet, schrittweise all seine Anteile an Berkshire Hathaway zu spenden, hat daran einen großen Anteil.