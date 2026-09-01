Die beliebtesten ETFs
Diese ETFs sind bei Privatanlegenden besonders beliebt.
Jeden Monat informieren sich auf extraETF.com hunderttausende Anlegerinnen und Anleger über ETFs und ETCs.
Für viele sind unsere Listen mit den beliebtesten ETFs eine wertvolle und zusätzliche Unterstützung für die Auswahl eines ETFs.
Auf dieser Seite findest du die beliebtesten ETFs von Privatanlegenden.
Das Wichtigste in Kürze: Diese ETFs sind gefragt
Aktien-ETFs: Hier sind vor allem ETFs gefragt, mit denen eine weltweite Anlagestrategie umgesetzt werden kann. Damit lassen sich Risiken im Portfolio optimal streuen.
Anleihen-ETFs: Diese ETFs versprechen hohe Renditen. Anlegende müssen dafür aber auch höhere Risiken eingehen. ETFs auf Schwellenländern und Fremdwährungen sind daher besonders beliebt.
Immobilien-ETFs: In diesem Segment zählen globale Immobilien-ETFs zu den Favoriten. Damit lässt sich das Kapital möglichst breit streuen.
Rohstoff-ETFs: Hier suchen Anleger vor allem Sicherheit. Daher stehen ETFs auf Gold ganz oben auf der Liste. Auch Gas-ETPs sind gefragt.
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Top-ETFs der Anleger - August 2026
Auf den folgenden Tabellen werden die Top-10 ETFs aus den Bereichen Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe dargestellt. Zu sehen sind die ETFs, die auf extraETF.com zu den beliebtesten Profilseiten des vorangegangenen Monats zählen. Die Tabellen werden von extraETF Research-Team monatlich aktualisiert.
Die beliebtesten Aktien-ETFs
Der Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (Acc) war auf extraETF.com der beliebteste Aktien-ETFs. Weitere Aktien-ETFs können über die ETF-Suche selektiert werden.
Tipp: Bei Direktbanken können ETFs zu besonders günstigen Konditionen gehandelt werden. In unserem Broker-Vergleich haben wir die Konditionen der Banken zum Handel von ETFs gegenübergestellt und miteinander verglichen.
Die beliebtesten Anleihen-ETFs
Der Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) war auf extraETF.com der beliebteste Anleihen-ETF. Weitere Anliehen-ETFs können über die ETF-Suche selektiert werden.
Die beliebtesten Immobilien-ETFs
Der VanEck Global Real Estate ETF war auf extraETF.com der beliebteste Immobilien-ETF. Weitere Immobilien-ETFs können über die ETF-Suche selektiert werden.
Die beliebtesten Rohstoff-ETPs
Xetra-Gold war auf extraETF.com der beliebteste Rohstoff-ETP. Weitere Rohstoff-ETPs können über die ETF-Suche selektiert werden.
Beliebte ETFs bei ETF-Sparplänen
Der iShares Core MSCI World UCITS ETF ist der beliebteste ETF, der im Rahmen eines ETF-Sparplans, angespart wird.
Über die ETF-Suche können alle in Deutschland handelbaren ETFs anhand bestimmter Kriterien selektiert und anschließend analysiert werden.
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