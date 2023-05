Warren Buffett stockt auf: Sollte ein Japan-ETF jetzt ins Portfolio?

Ist Buffetts großes Interesse am japanischen Markt ein Zeichen, das Anlegerinnen und Anleger wahrnehmen sollten? Japans Wirtschaft sieht sich seit einiger Zeit mit Schwierigkeiten konfrontiert. Auch das Land in Ostasien hat mit Inflation und steigenden Energiepreisen zu kämpfen. Einer Rezession ist Japan nur knapp entgangen. Hinzu kommt ein schwacher YEN.

Weiter erklärte Buffett, er könne sich weitere Deals in Japan vorstellen: „Es gibt da immer ein paar Unternehmen, über die ich nachdenke“. Eine Zusammenarbeit mit einem japanischen Partner wäre daher von Vorteil.

„Wir sind sehr stolz darauf“, sagte Warren Buffett gegenüber Nikkei über die Käufe. Der 92-Jährige ist mit seinem designierten Nachfolger Greg Abel ins Land der aufgehenden Sonne gereist und deutete an, dass sich Berkshire Hathaway mit einem oder mehreren der fünf größten Handelshäuser Japans zusammenschließen könnte. Man würde sich freuen, „wenn eines der fünf irgendwann zu uns käme und sagte: ‚Wir denken daran, etwas sehr Großes zu tun, oder wir sind dabei, etwas zu kaufen, und wir hätten gerne einen Partner oder was auch immer.“

Dass Warren Buffett der Zukunft der japanischen Wirtschaft offenbar vertraut, können Anlegerinnen und Anleger durchaus positiv bewerten – schließlich ist der Investor für seine erfolgreiche Anlagestrategie bekannt.

Ein Japan-ETF fürs Depot

Wer dem Börsenguru vertraut und nun in japanische Unternehmen investieren, aber keine Einzelaktien kaufen möchte, kann einen Blick auf den Amundi MSCI Japan UCITS ETF (Acc) (WKN: LYX0YC) werfen. Der ETF enthält derzeit 236 große und mittelgroße Unternehmen aus Japan. Er deckt etwa 85 Prozent des gesamten Börsenmarktes in Japan gemessen an der Marktkapitalisierung ab. Hauptbestandteile sind Unternehmen des Industrie-, Nicht-Basiskonsumgüter-, Informationstechnologie-, Gesundheits- und Kommunikationssektors. Bekannte Unternehmen im ETF sind etwa Toyota, Sony oder Mitsubishi.