Hackerangriff auf weltgrößte Bank: „Cybersicherheit muss nachhaltige Geschäftspraxis werden“

Erneut kam es zu einer prominenten Cyberattacke. Das ruft einmal mehr die Branche der Cybersicherheit auf den Plan. Mit einem ETF kannst du darin investieren.

Eine sogenannte Ransomware-Attacke auf die US-Sparte des weltgrößten Bankhauses, der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), hält die Finanzwelt seit Ende vergangener Woche in Atem. Die Angreifer verschafften sich am 10. November Zugang zu den Servern des Bankgiganten und verschlüsselten darin gespeicherte Daten. Der Angriff wirkte sich auch auf Systeme außerhalb der ICBC aus und störte beispielsweise den Handel mit Staatsanleihen. Wer hinter dem Angriff, der mit der Software der Hackergruppe LockBit ausgeführt wurde, steckt, ist bislang unklar. Rahul Bhushan, Co-Gründer und CIO des thematischen ETF-Pioniers Rize ETF, sieht in der spektakulären Cyber-Attacke einen Weckruf nach mehr Sicherheit in der Finanzbranche.