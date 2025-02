Europa wird die Militär-Ausgaben erhöhen müssen: Ein ETF steht im Fokus

Der Blick richtet sich nun auf die europäischen Nato-Mitglieder. Gut möglich, dass sich Trump zumindest kurzfristig mit einer Erhöhung auf 3,5 Prozent zufrieden gibt, wie die Experten von HANetf vermuten. Dennoch wäre dies eine erhebliche Erhöhung. Die Aussicht auf einen Austritt der USA aus dem Bündnis ist zweifellos beunruhigend. Daher gibt es eigentlich keine andere Wahl, als das Ziel des neuen Präsidenten zu erfüllen.

Ein Militär-ETF könnte profitieren

Relativ sicher erscheint: Entweder erhöhen die europäischen Nato-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben, um die USA im Bündnis zu halten, oder sie geben mehr aus, um sich auf eine Welt ohne die USA vorzubereiten. So oder so würden die Militär-Ausgaben steigen. In diesem Zuge könnte sich ein Blick auf einen Militär-ETF lohnen. Ein solcher ist etwa der HANetf Future of Defence UCITS ETF (WKN: A3EB9T).