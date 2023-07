Dieser ETF profitiert von dem Boom der Digitalisierung in den Schwellenländern

Der hanetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (WKN: A2JR0G) ist eine interessante Anlagemöglichkeit für Investoren, die von der anhaltenden Entwicklung von Internet- und E-Commerce-Unternehmen in Schwellenländern profitieren möchten. Mit dem ETF investieren Anlegerinnen und Anleger in Suchmaschinen, Online-Einzelhändler, soziale Netzwerke, Online-Video-Anbieter, Online-Gaming-Anbieter, E-Payment-Anbieter und Online-Reiseanbieter. Damit unterscheidet er sich von anderen ETFs, die sich auf die gesamte, oft rohstofflastige Wirtschaft der Schwellenländer konzentrieren.

Aufstrebende Trends in Schwellenländern

Die Unternehmen im ETF profitieren von den aufstrebenden Trends und der demografischen Entwicklung in den Schwellenländern. Ein wichtiger Wachstumsfaktor in diesen Märkten ist die zunehmende Nutzung des Internets. Laut International Telecommunication Union (ITU) wird 2022 rund ein Drittel der Weltbevölkerung, also 2,7 Milliarden Menschen, keinen Zugang zum Internet haben. Die nächste Milliarde Internetnutzer wird vor allem aus Entwicklungsländern in Asien und Afrika kommen. Dies bietet enorme Wachstumschancen für Unternehmen, die in diesen Regionen tätig sind.

Ein weiterer Trend ist die Zunahme der mobilen Datennutzung. Die Zahl der Smartphone-Nutzer in den Schwellenländern steigt rasant, was die Nachfrage nach mobilen Anwendungen und Diensten erhöht. Laut einer Studie von GSMA Intelligence wird sich die Verbreitung von Smartphones in den Entwicklungsländern bis 2030 der in den Industrieländern annähern. Auch die demografische Entwicklung spielt eine wichtige Rolle. Heute leben fast 90 Prozent der Weltbevölkerung unter 30 Jahren in Schwellen- und Entwicklungsländern. Damit ist die Bevölkerung in diesen Ländern im Durchschnitt jünger als in den Industrieländern, was bedeutet, dass diese Menschen eher bereit sind, neue Technologien und Online-Dienste zu nutzen.

Außerdem nutzen sie ihre Smartphones besonders intensiv. 14 Prozent der Nutzer in den Emerging Markets schauen mindestens 100-mal am Tag auf ihr Smartphone. In den Industrieländern sind es nur sechs Prozent. Darüber hinaus dürfte die wachsende Mittelschicht in diesen Ländern den Konsum und das Wachstum des E-Commerce vorantreiben. Bis 2025 soll der jährliche Konsum in den Schwellenländern 30 Billionen US-Dollar erreichen, was die Experten von McKinsey 2012 als „größte Wachstumschance in der Geschichte des Kapitalismus“ bezeichneten.

Wie in den Geldmarkt investieren

Seit seiner Auflegung im Oktober 2018 stagniert die Performance des ETF mehr oder weniger. Damit schneidet er schlechter ab als ein klassischer Schwellenländer-ETF wie der iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (WKN: A0HGWC). Denn die Unternehmen im ETF waren von der starken Regulierung des Technologiesektors durch die Kommunistische Partei in China besonders betroffen. Vor diesen Maßnahmen zeigte der ETF jedoch sein Potenzial und legte zwischenzeitlich um fast 150 Prozent zu. Allerdings ist die Gesamtkostenquote des Produkts mit 0,86 Prozent vergleichsweise hoch.

Der hanetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, von den aufstrebenden Trends und der demografischen Entwicklung in den Schwellenländern zu profitieren. Eine Anlage in diesen ETF ist jedoch nicht risikofrei und Anleger sollten sich der politischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken bewusst sein.

Für Anleger, die bereit sind, diese Risiken einzugehen und an das Potenzial von Internet- und E-Commerce-Unternehmen in Schwellenländern glauben, kann der ETF eine interessante Anlagemöglichkeit darstellen. In diesem Fall ist es besonders wichtig, das eigene Risikoprofil und die Anlageziele zu berücksichtigen, bevor man sich für eine Investition entscheidet.