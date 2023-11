Xtrackers startet eigene Anleihen Laufzeit-ETFs in Konkurrenz zu iShares iBonds

Laufzeit-ETFs: Planbare Rendite mit einem Produkt

Beispiel: Der Xtrackers II Target Maturity EUR Corporate Bond mit Laufzeit September 2027 beinhaltet Papiere mit Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027. Alle Erträge aus fälligen Anleihen werden jeden Monat in risikoarme Euro-Geldmarktpapiere umgeschichtet. Sind alle Anleihen ausgelaufen bzw. fällig geworden, wird das Portfolio liquidiert und das gesamte verbleibende Fondsvermögen an die Anleger ausgezahlt.

Das Prinzip der sogenannten Laufzeitfonds ist vergleichsweise alt. Glücklicherweise kommt nun auch die ETF-Community in den Genuss einiger Vorteile dieser Produktkategorie. So ist die Rendite genau planbar. Zum einen sind die Zinskupons der einzelnen im Laufzeit-ETF befindlichen Anleihen festgeschrieben. Zum anderen werden diese bis zum Laufzeitende gehalten, sodass sie zum Nennwert (100 Prozent) zurückgezahlt werden. Je näher sie dem Laufzeitende kommen, desto geringer ist zudem die Schwankungsbreite des Investments.

Die Lösung eines großen Problems

Laufzeit-ETFs bieten noch mehr Vorteile. So sind sie börsentäglich handelbar, was die Flexibilität für Anlegerinnen und Anleger erhöht. Mit einem Einstieg in einen der Xtrackers II Target Maturity ist zudem umgehend ein hohes Maß an Diversifikation erreicht. Denn nur ein Produkt reicht aus, um gleich in einen ganzen Korb von Unternehmensanleihen mit Investmentgrade Rating zu investieren. Das ist bisher gar nicht so einfach gewesen. Denn Einzelinvestments in Anleihen scheiterten für viele Zinspapier-Fans vor allem an der hohen Einstiegshürde der Stückelung. Mehrere Tausend Euro sind dafür notwendig.

Bisher blieb dann als Alternative die klassischen Anleihen-ETFs. Doch diese hatten kein Laufzeitende wie die Laufzeit-ETFs. Hier ergibt sich „nur“ ein Laufzeitband wie drei bis fünf Jahre. Wird eine Anleihe fällig, werden die Mittel reinvestiert. Auch hier bieten Laufzeit-ETFs Abhilfe, da sie ein konkretes Enddatum haben.