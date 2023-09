Warum die Aktie des Tech-Riesen Nvidia auch nach der Kursrally spannend bleibt

Nvidia sichert sich Partnerschaft für KI-Wachstum

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 30 für 2023/2024 ist Nvidia nicht die günstigste Aktie. Doch die blanke Kennziffer muss nicht zwangsläufig heißen, dass es mit den Kurssteigerungen vorbei ist. Schließlich liefert das Unternehmen regelmäßig gute bis sehr gute Quartalsergebnisse – im jüngsten Quartal (per 30.7.) steigerte es den Gewinn pro Aktie um 150 Prozent (von 0,83 auf 2,09 Dollar). Zudem spielen die derzeitigen Entwicklungen der KI-Branche Nvidia auf absehbare Zeit in die Karten. Zwar sind die Nutzerzahlen des Chatprogramms ChatGPT, das den Trend Anfang des Jahres ausgelöst hatte, Berichten zufolge im Sommer um zehn Prozent gefallen. Der Nachfrage an Kapazitäten für Künstliche Intelligenz tut das aber keinen Abbruch: Ende August gaben Google Cloud und Nvidia bekannt, ihre Partnerschaft zur Förderung von KI-Services zu erweitern. Es steht noch nicht fest, wie tief die Kooperation mit dem Suchmaschinenriesen, der zuletzt seinen eigenen ChatGPT-Konkurrenten namens Bard ins Rennen schickte, ausfallen wird. Wahrscheinlich ist aber, dass es erst der Anfang einer langen Liste an Partnerschaften sein dürfte. Nvidia profitiert dabei von zwei wesentlichen Entwicklungen.

Nvidia hat einzigartige Stellung im Wachstumsmarkt für KI

Erstens: Längst ist KI nicht mehr nur auf Smartphones und PCs unterwegs, sondern begegnet uns alltäglich auch in anderen technischen Systemen, vor allem im Straßenverkehr. Seien es Fahrassistenzsysteme oder automatisiertes Fahren, Künstliche Intelligenz ist aus modernen Autos kaum wegzudenken. Andere Bereiche wie die Industrie, Medizin, Agrarwirtschaft und Bildung wollen zunehmend maschinelles Lernen integrieren, der Hunger nach neuer Hardware dürfte auf lange Sicht zunehmen. Das erwartete Wachstum lässt sich ersten Studien zufolge auch in Zahlen ausdrücken. So geht das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC davon aus, dass KI-Lösungen bereits im Jahr 2030 einen Wert von rund 15,7 Billion US-Dollar erwirtschaften könnten. Auch wenn solche Zahlen erst einmal hoch klingen, die Halbleiter-Industrie und das Web 2.0 haben gezeigt, wie viel Potenzial technische Revolutionen – zu denen die gerade beginnende KI-Welle zweifelsohne gehört – bereithalten.

Tipp: Du kannst auch Einzelaktien besparen. Schau dir gleich unseren Aktiensparplan-Vergleich an.

Zweitens: Noch immer schafft es kein anderer Hersteller Nvidia bei der Herstellung und Nutzung von AI-Chips das Wasser zu reichen. Glaubhaften Schätzungen zufolge hält der amerikanische Hersteller knapp über 80 Prozent des Grafikprozessoren-Marktes für maschinelles Lernen, also der Komponenten, die für KI-Entwicklung mittlerweile unverzichtbar sind. Das ist eine absolut einzigartige Stellung im neuen Wachstumsmarkt. Konkurrenten wie AMD, die im klassischen Grafikkartensegment Nvidia die Stirn bieten, planen zwar hauseigene AI-Chips, spielen im Bereich Künstlicher Intelligenz derzeit aber keine Rolle. Erste Startups basteln ebenfalls an – zumindest auf dem Papier konkurrenzfähigen – Produkten. Bis diese serienreif sind, dürfte allerdings noch Zeit vergehen.

Handelskrieg könnte Umsatz belasten

Es spricht vieles dafür, dass Nvidia einen Teil seiner goldenen Zeiten noch vor sich hat. Doch wo viel Licht ist, ist auch etwas Schatten. Langfristig muss sich Nvidia einigen Herausforderungen stellen: Zum einen werden immer mehr Hardwarehersteller auf den Markt für maschinelles Lernen drängen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Firmen wie Apple, Samsung und Google nach und nach auf eigene Chips setzen, um sich unabhängiger aufzustellen und Kosten langfristig zu senken. Darüber hinaus belastet der Handelskrieg zwischen den beiden Supermächten USA und China nach wie vor den Tech-Sektor. Die USA haben Nvidia bereits im September vergangenen Jahres untersagt, Teile seiner Hochleistungschips an chinesische Unternehmen zu verkaufen. Auch wenn der Markt die Spannungen des China-Geschäfts bereits zu großen Teilen eingepreist haben dürfte, könnte der Handelskrieg das Geschäft des amerikanischen Herstellers zukünftig weiter belasten.

Vieles spricht für den Tech-Riesen

Insgesamt betrachtet befindet sich Nvidia trotz der herausfordernden Aspekte in einer vielversprechenden Position. Der steigende Bedarf an intelligenten Maschinen in verschiedenen Branchen und die Dominanz im AI-Chip-Markt sind starke Faktoren für das zukünftige Wachstum von Nvidia. Die langfristigen Herausforderungen, wie der Wettbewerb von Hardwareherstellern und geopolitische Spannungen, sollten von Anlegern sicherlich berücksichtigt werden, aber die Geschichte hat gezeigt, dass innovative Unternehmen Wege finden, sich anzupassen und zu florieren. Zumal auch die prognostizierten Wachstumsraten bei Nvidia nach wie vor beachtlich sind: Die Analystenschätzungen gehen von diesem auf das kommende Geschäftsjahr mit einer Steigerung beim Umsatz von knapp 50 Prozent aus (von 54,6 auf 81,2 Milliarden Dollar).