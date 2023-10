Rasant sinkende Immobilienpreise: Was bedeutet das für Immobilien-ETFs?

Sollten Anlegerinnen und Anleger sich nun also von ihren Immobilien-ETFs trennen? Wie sich der Markt in der aktuellen Lage weiterentwickelt, ist schwer zu sagen. Dennoch gibt es einige Studien, die sich der Preisentwicklung bei Immobilien in den kommenden Jahren gewidmet haben. So etwa der „Wohnatlas der Postbank * 2023“, für den das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) eine Kaufpreisprognose bis 2035 erstellt hat. Laut diesem werden die Preise langfristig in weiten Teilen Deutschlands wieder steigen. In 43 Prozent der 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte sagt die Studie einen Anstieg der Kaufpreise real um mehr als 0,15 Prozent pro Jahr bis 2035 voraus. Das bedeutet ein durchschnittliches Plus von mindestens zwei Prozent bis 2035.

Wer Verluste jetzt nicht realisieren möchte, kann also versuchen, die Immobilienkrise auszusitzen. Dennoch lohnt sich immer ein genauer Blick aufs Portfolio und die Überlegung, ob sich ein Rebalancing möglicherweise auszahlen könnte.