Neuer Green Deal-ETF: So investieren Anleger jetzt in die Klimaziele der EU

55 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 (verglichen mit 1990) und klimaneutral bis 2050 – so das große Ziel des European Green Deal. Dafür nimmt die EU in den kommenden zehn Jahren rund eine Billion Euro für nachhaltige Investitionen in die Hand. Das entspricht 30 Prozent des EU-Haushaltes.

Die Politik will dabei der Gesellschaft mit gutem Beispiel voran gehen. Betroffen von den Maßnahmen sind sämtliche Politikfelder der EU. Dazu gehören neben Forschung, Mobilität und Energie auch Biodiversität, Agrar-, Handel- und Außenpolitik.

Die Reaktionen auf das Projekt waren unterschiedlich. Einige Industrieverbände etwa befürchteten, der European Green Deal könnte nicht nur zum Verlust von Arbeitsplätzen führen, sondern die EU-Wirtschaft weniger wettbewerbsfähig machen. Befürworter hingegen sehen den Deal als große Chance für Europa und europäische Unternehmen, die etwa innovative Produkte und Verfahren entwickeln, die sich auch international vermarkten lassen. Europa kann hier eine Vorreiterstellung einnehmen – und die Wirtschaft hiervon profitieren.

Nachhaltigkeit in der Geldanlage boomt noch immer

Dass Nachhaltigkeit auch in der Geldanlage boomt, ist kein Geheimnis mehr. Immer mehr Anlegerinnen und Anlegern ist die reine Aussicht auf eine starke Rendite nicht genug. Sie wollen gleichzeitig das Gefühl haben, etwas zu Umweltschutz und sozialer Verantwortung beizutragen.

Tipp: Erfahre alles zum Investieren in Nachhaltigkeits-ETFs.

Emittenten haben auf diesen Trend längst reagiert: ETFs mit ESG-Label (ESG steht für Environmental, Social, Governance) sind etablierte Produkte, die Rendite muss sich hinter herkömmlichen ETFs nicht verstecken. Die Auswahl an nachhaltigen ETFs ist groß, die Ausrichtungen dabei ganz verschieden. Während einige Produkte lediglich die größten „Sünder-Unternehmen“ ausschließen, klammern andere ganze Branchen aus.

Mit dem European Green Deal UCITS ETF (WKN: A3EB32) von Hanetf haben Anlegerinnen und Anleger nun auch die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die von den Zielen der Europäischen Kommission profitieren dürften. Der ETF bildet den SGI European Green Deal ESG Screened NTR Index ab. Die Aktien werden auf der Grundlage ihres Engagements in den vier von SG Research identifizierten Schlüsselbereichen (Clean energy, Sustainable mobility, building and renovation and circular economy) ausgewählt, sowie einem ESG-Screening unterzogen.