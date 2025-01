Boomender Crowdinvesting-Markt: So wirst du zum Business Angel

Wir brauchen deine Expertise! Jetzt an Umfrage teilnehmen!

Crowdinvesting ist nicht das neueste Ding. Keine windige Anlagemöglichkeit – Risiken gibt es natürlich auch – , die jetzt mit viel Marketing-Tam-Tam um Aufmerksamkeit bettelt. Bereits um die Jahrtausendwende – genauer 1997 – warb die britische Rockband Marillion 60.000 US-Dollar ein. So konnten diese Pioniere eine wichtige US-Tour finanzieren. Die Musiker wussten genau, was sie taten und wie sie den Erfolg sicherstellten. Und das in einer Zeit, in der flächendeckendes Internet in den Kinderschuhen steckte. Hast du schon von Crowdinvesting gehört? Wie stehst du zu dieser Möglichkeit, dich an deinem Lieblingsunternehmen zu beteiligen und Rendite einzufahren? Nimm an unserer Umfrage teil.

Boomender Crowdinvesting-Markt – 13,8 Prozent Wachstumsrate

Mehr als ein Vierteljahrhundert später haben sich viele Unternehmen ein Beispiel an Marillion genommen. Die Größe des globalen Crowdfunding-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 1,41 Milliarden US-Dollar geschätzt. Vergangenes Jahr soll das Volumen laut den Marktforschern von Fortune Business Insights auf 1,60 Milliarden US-Dollar angewachsen sein. Das Team erwartet eine Marktgröße von 4,5 Milliarden Dollar im Jahr 2032, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,8 Prozent entspricht.

Und wie sieht´s in Deutschland aus? Laut dem „Crowdinvest Marktreport 2022“ investierten Privatanleger mehr als 500 Millionen Euro in Crowdinvesting-Projekte – ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 lag das Volumen laut crowdfunding.de noch bei etwa 68 Millionen Euro. Im Wesentlichen fokussieren sich Anleger auf den Immobiliensektor. Dieser Bereich macht rund 60 Prozent aus.

Noch mehr Wissen: Du brauchst noch mehr Details zum Crowdinvesting-Markt, zum Vorgehen und zu Plattformen? In unserem Wissensbereich wirst du fündig.

Deutsche wollen Fintechs voranbringen

Doch auch Fintechs sind für die Bundesbürgerinnen – und -bundesbürger interessant. Das Transaktionsvolumen im Segment für Fintechs – also aufstrebende Digitalunternehmen mit Finanzfokus – wird laut Prognosen zwischen 2024 und 2028 kontinuierlich um insgesamt fünf Millionen Euro (+9,19 Prozent) steigen. „Nach dem sechsten aufeinanderfolgenden Anstieg soll das Transaktionsvolumen im Jahr 2028 schätzungsweise 59,39 Millionen Euro und damit einen neuen Höchststand erreichen“, wie das Statistikportal Statista in einer Betrachtung schreibt.

Crowdinvesting erfreut sich aus mehreren Gründen großer Beliebtheit. Für Unternehmen eröffnet sich die Möglichkeit, schnell und ohne höhere Hürden Geld einzusammeln. Schwierige Verhandlungen mit Banken oder das teure Emittieren von Anleihen oder Kapitalerhöhungen wie bei börsennotierten Unternehmen entfallen. Gleichzeitig kann das Unternehmen auf seine begeisterte Community setzen. Denn Crowdinvestoren sind häufig Nutzer der Produkte oder noch besser: Fans des Unternehmens. Sie investieren, weil sie von den Produkten, der Strategie und/oder dem Team überzeugt sind. Und sie sind nicht allein. Gemeinsam mit vielen weiteren Geldgebern investieren sie in das Unternehmen. Der Lohn: Das großartige Gefühl, einem Unternehmen durch Vertrauen und dem eigenen Geld zur Erreichung des nächsten Meilensteins verholfen zu haben. Und natürlich eine überdurchschnittliche Rendite. Die kann je nach Unternehmen und Projekt variieren und reicht etwa von fünf bis teilweise 20 Prozent.

Worin kannst du investieren?

Wie oben beschrieben, gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle, in die du investieren kannst. Informieren kannst du dich über Crowdinvesting-Plattformen, auf denen Unternehmen ihre Projekte, das Volumen und die Konditionen präsentieren. Hier eine grobe Zusammenstellung.

Startups: Viele Plattformen wie Seedmatch oder Companisto bieten dir die Möglichkeit, in innovative Startups zu investieren. Ob Apps, Greentech oder Food-Startups – die Bandbreite ist riesig. Immobilienprojekte: Plattformen wie Exporo oder Bergfürst spezialisieren sich auf Immobilien-Crowdinvesting. Hier kannst du dich an Wohn- oder Gewerbeimmobilien beteiligen. Nachhaltige Projekte: Immer mehr Anleger interessieren sich für grüne Investments. Plattformen wie Wiwin fokussieren sich auf Projekte wie Solarparks, Windkraftanlagen oder nachhaltige Technologien. Kreativwirtschaft: Du kannst auch in Filme, Musikprojekte oder andere kreative Vorhaben investieren, etwa über Plattformen wie Startnext.

Wie kann ich loslegen mit Crowdinvesting?

Der Prozess ist einfach und transparent:

Registrierung auf einer Plattform: Wähle eine der zahlreichen Crowdinvesting-Plattformen aus, je nach deinem Interesse (z. B. Immobilien oder Startups). Projekte vergleichen: Informiere dich über die angebotenen Projekte. Jede Plattform stellt dir detaillierte Informationen zur Verfügung: Geschäftsmodell, Finanzierungsziel, Laufzeit und erwartete Rendite. Investieren: Entscheide dich für ein Projekt und investiere einen Betrag deiner Wahl. Die meisten Plattformen bieten die Möglichkeit, direkt online zu investieren. Abwarten: Nach der Investition heißt es Geduld haben. Je nach Projekt kann es Monate oder Jahre dauern, bis du erste Erträge siehst. Rendite erhalten: Wenn das Projekt erfolgreich ist, erhältst du deine Rendite – entweder als Gewinnbeteiligung oder Rückzahlung mit Zinsen.

Kein Investment ohne Risiko

Wer sich mit Crowdinvesting beschäftig, tut dies, um sein Lieblingsunternehmen voranzubringen und/oder um eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Doch klar ist: Eine überdurchschnittliche Rendite gibt es nicht ohne ein höheres Risiko. Wer sich für ein solches Investment interessiert, muss sich darüber im Klaren sein, dass es auch zu einem Totalverlust kommen kann. Speziell kleine und junge Unternehmen mit geringem Kapitalstock können pleite gehen. Kommt es zur Insolvenz, werden deine Ansprüche an das Unternehmen häufig nachrangig befriedigt. Bedeutet: Andere Investoren haben Vorrang.

Gleichzeitig ist das Geld häufig über mehrere Jahre gebunden, in denen du nicht darüber verfügen kannst. Zudem kann es vorkommen, dass du nicht in vollem Maße informiert wirst. Zwar gibt es sicherlich regelmäßige Status-Updates. Doch diese sind nicht zu vergleichen mit einer geregelten, normierten, regelmäßigen Berichterstattung, wie sie börsennotierte Unternehmen leisten.

Fazit: Dein Weg zum Business Angel

Crowdinvesting ist eine spannende, aber auch riskante Anlage. Als ETF-Fan weißt du, wie wichtig Risikomanagement ist. Dein ETF-Weltportfolio sollte daher weiterhin dein Anker für den Vermögensaufbau bleiben. Orientiere dich hierbei einfach an unseren Musterportfolios. Wenn du jedoch Freude am Kapitalmarkt hast und eventuell einen Teil deines Ersparten für Herzensprojekte und emotionales Investieren reserviert hast, bist du hier an der richtigen Adresse. Denn Crowdinvestings bieten dir genau das: Du bist Teil einer spannenden Wachstumsgeschichte gemeinsam mit mehreren Investoren und profitierst vom Erfolg des Projekts. Ob Startups, Immobilien oder nachhaltige Technologien – die Möglichkeiten sind vielfältig.