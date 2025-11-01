Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im November 2025
Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für November 2025 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!
Aktive ETFs zählen wohl zu den großen Trends des Jahres 2025. Die Betreiber solcher Produkte versuchen so die Vorteile von ETFs mit den Vorzügen von aktivem Management zu kombinieren. Solche Produkte müssen nicht stur einem Index folgen, sondern können davon abweichen, wenn es in der gegenwärtigen Situation geboten scheint. In der Theorie kann sich damit das Chance-Risiko-Verhältnis aus Sicht von Anlegerinnen und Anlegern verbessern. Mit bereits mehr als einer Milliarde Euro verwaltetem Vermögen ist in diesem Sektor ein Invesco-ETF auf den weltweiten Aktienmarkt bereits gut im Markt angenommen worden. Zudem liegt er seit Auflage im Sommer 2019 vor dem MSCI World.
Der ETF des Monats im November 2025
Da wir diesmal unseren Fokus auf aktive Welt-ETFs richten, sehen wir im November 2025 den Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF (Acc) (WKN: A2PHJT) als „ETF des Monats“. Das Produkt investiert derzeit in rund 180 Unternehmen weltweit und verfolgt dabei Nachhaltigkeitskriterien. Die Ländergewichtungen erinnern an den MSCI World, den der Invesco-ETF sogar langfristig hinter sich lassen konnte.
Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den vorgestellten ETF über die Börse Düsseldorf im November 2025 also mit einem vergünstigten Spread handeln.
|Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu noch engeren Geld- und Briefkursen gehandelt. Ziel ist es, den geringsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen anbieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%, was in Verbindung mit dem niedrigen Spread und abhängig von der Ordergröße zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis für das einzelne Geschäft führen kann als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Maßgeblich für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Bank bzw. des Brokers.
Die Gesamtkostenquote des thesaurierenden ETFs liegt bei 0,30 Prozent pro Jahr. Mehr zur Geschichte der ETFs erfährst du hier.