Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im November 2025

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für November 2025 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Aktive ETFs zählen wohl zu den großen Trends des Jahres 2025. Die Betreiber solcher Produkte versuchen so die Vorteile von ETFs mit den Vorzügen von aktivem Management zu kombinieren. Solche Produkte müssen nicht stur einem Index folgen, sondern können davon abweichen, wenn es in der gegenwärtigen Situation geboten scheint. In der Theorie kann sich damit das Chance-Risiko-Verhältnis aus Sicht von Anlegerinnen und Anlegern verbessern. Mit bereits mehr als einer Milliarde Euro verwaltetem Vermögen ist in diesem Sektor ein Invesco-ETF auf den weltweiten Aktienmarkt bereits gut im Markt angenommen worden. Zudem liegt er seit Auflage im Sommer 2019 vor dem MSCI World.