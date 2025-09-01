Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im September 2025

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für September 2025 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Die Aussichten für die europäische Baubranche hellen sich spürbar auf. Zwar dürfte das Bauvolumen nach den Prognosen der EUROCONSTRUCT-Länderexperten im Jahr 2025 um lediglich 0,3 Prozent zunehmen. Doch der mittelfristige Ausblick bis 2027 stellt sich deutlich positiver dar – und an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Im kommenden sowie im darauffolgenden Jahr dürften sich die Bauleistungen nach Einschätzung der Experten jeweils um mindestens zwei Prozent erhöhen. Der Wohnungsbau erfährt eine zunehmende Belebung, wobei der Neubau 2027 um 5,4 Prozent zulegen dürfte. Und auch seitens der Politik ist man in Europa – und gerade auch in Deutschland – gewillt, überfällige Infrastrukturausgaben zu tätigen.