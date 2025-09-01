Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im September 2025
Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für September 2025 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!
Die Aussichten für die europäische Baubranche hellen sich spürbar auf. Zwar dürfte das Bauvolumen nach den Prognosen der EUROCONSTRUCT-Länderexperten im Jahr 2025 um lediglich 0,3 Prozent zunehmen. Doch der mittelfristige Ausblick bis 2027 stellt sich deutlich positiver dar – und an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Im kommenden sowie im darauffolgenden Jahr dürften sich die Bauleistungen nach Einschätzung der Experten jeweils um mindestens zwei Prozent erhöhen. Der Wohnungsbau erfährt eine zunehmende Belebung, wobei der Neubau 2027 um 5,4 Prozent zulegen dürfte. Und auch seitens der Politik ist man in Europa – und gerade auch in Deutschland – gewillt, überfällige Infrastrukturausgaben zu tätigen.
Der ETF des Monats im September 2025
Da wir diesmal unseren Fokus auf die europäische Baubranche richten, sehen wir im September 2025 den iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (WKN: A0H08F) als „ETF des Monats“. Experten trauen der europäischen Baubranche mittelfristig nach dem jüngsten Tal wieder einiges zu.
Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den vorgestellten ETF über die Börse Düsseldorf im September 2025 also mit einem vergünstigten Spread handeln.
|Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu noch engeren Geld- und Briefkursen gehandelt. Ziel ist es, den geringsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen anbieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%, was in Verbindung mit dem niedrigen Spread und abhängig von der Ordergröße zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis für das einzelne Geschäft führen kann als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Maßgeblich für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Bank bzw. des Brokers.
Die Gesamtkostenquote des ETFs liegt bei 0,46 Prozent pro Jahr. Mehr zur Geschichte der ETFs erfährst du hier.