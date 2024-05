Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Mai 2024

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für Mai 2024 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Small Caps, also Nebenwerte, haben in den vergangenen Jahren hinterhergehinkt. Da jedoch laut Studien kleinere Unternehmen in ihrer Gesamtheit langfristig eine höhere Renditechance versprechen, könnte sich genau in diesem Segment eine Einstiegsgelegenheit ergeben. Dieses höhere Renditepotenzial wird als Risikoprämie angesehen. Ein entsprechender ETF auf den US-amerikanischen Aktienmarkt stammt von State Street Global Advisors (SPDR).