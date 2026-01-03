Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Januar 2026

Der ETF des Monats im Januar 2026

Da wir diesmal unseren Fokus auf europäische Banken richten, sehen wir im Januar 2026 den iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (Dist) (WKN: 628930) als „ETF des Monats“. Das Produkt investiert derzeit in knapp 30 Banken aus Europa. Spanien, Italien und Frankreich sind besonders stark vertreten.

Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den vorgestellten ETF über die Börse Düsseldorf im Januar 2026 also mit einem vergünstigten Spread handeln.

Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu noch engeren Geld- und Briefkursen gehandelt. Ziel ist es, den geringsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen anbieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%, was in Verbindung mit dem niedrigen Spread und abhängig von der Ordergröße zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis für das einzelne Geschäft führen kann als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Maßgeblich für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Bank bzw. des Brokers.

Die Gesamtkostenquote des ausschüttenden ETFs liegt bei 0,51 Prozent pro Jahr. Mehr zur Geschichte der ETFs erfährst du hier.