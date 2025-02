Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Februar 2025

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für Februar 2025 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Der selbsternannte und von der Krypto-Community sicher auch so angesehene Krypto-Präsident ist seit 20. Januar im Amt. Bereits der Wahlsieg Donald Trumps Anfang November löste Begeisterung bei Krypto-Anhängern aus und sorgte für steigende Kurse. Denn der neue US-Präsident hatte schon im Wahlkampf angekündigt, dass er im Fall einer Wiederwahl die USA zur „Bitcoin-Supermacht“ machen werde. Dazu zählt im Rahmen dieser Agenda unter anderem der Aufbau einer nationalen Bitcoin-Reserve. Diese „strategische Bitcoin-Reserve“ soll langfristig dabei helfen, die US-Staatsverschuldung zu senken, indem die US-Notenbank über fünf Jahre hinweg schrittweise fünf Prozent der weltweiten Bitcoin-Vorräte ansammelt. Das könnte also für einen Nachfrageschub nach der führenden Kryptowährung sorgen.

In den nächsten Wochen und Monaten bleibt jedoch abzuwarten, in welchem Umfang und in welchem Tempo Trump seine Versprechen umsetzen wird. Auf der einen Seite sehen Krypto-Freunde also massive Treiber, auf der anderen Seite droht natürlich bei Nicht- oder nur Teil-Erfüllung der Pläne auch großes Enttäuschungspotenzial. Gerade die Krypto-Fan-Gemeinde reagiert erfahrungsgemäß relativ sensibel auf Meldungen. Anlegerinnen und Anleger, die auf den Kryptosektor setzen möchten, sollten sich grundsätzlich eher an den führenden Kryptowährungen orientieren. Mit einer Bitcoin-ETP-Lösung gelingt der Einstieg ganz leicht – das bestehende Depot genügt.