Kaffee to go: Diese kleine Gewohnheit kostet dich bis zu 50.000 Euro

Das bringt der Kaffee zum Mitnehmen in einem ETF

Das hat Auswirkungen für die Umwelt – und den persönlichen Geldbeutel. Doch wer erwischt sich nicht, dass der immer wieder vor dem Gang zur Arbeit noch schnell einen Kaffee bzw. Cappuccino beim Bäcker nebenan besorgt? Eine Gewohnheit, die langfristig mehr Geld kostet, als viele für möglich halten.

Das beweist unser Coffee-to-go-Rechner. Mit dem Tool kannst du mit nur zwei Angaben ausrechnen, wie viel dich die Angewohnheit, Kaffee unterwegs zu trinken kostet. Gehen wir von 15 Bechern im Monat aus – 3,30 Euro pro Stück. Das macht jährliche Ausgaben von rund 600 Euro.

Tipp: Greifst du auch häufig unterwegs zum Kaffee-Becher? Dann entdecke jetzt mit dem Coffee-to-go-Rechner dein Sparpotenzial.

Doch der Rechner leistet noch mehr. Er rechnet zusätzlich für dich aus, wie viel Geld du erhältst, wenn du den monatlich gesparten Betrag in einen ETF investieren würdest und eine jährliche Verzinsung von fünf Prozent bekommst. Zusätzlich unterstellt der Rechner eine jährliche Beitragserhöhung von zwei Prozent. In unserem Beispiel kommt über zehn Jahre bereits ein ansehnlicher Betrag von mehr als 8.000 Euro zusammen.

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Statt Coffee-To-Go lieber einen ETF-Sparplan

Kaffee in der Thermoskanne ist nicht nur umweltfreundlicher als sich ständig Einwegbecher zu holen, sondern auch viel lukrativer für dein Depot. Wer darauf verzichtet und konsequent in einen ETF-Sparplan investiert, hat selbst unter der konservativen Annahme von fünf Prozent Jahresrendite nach zehn Jahren gute 8.000 Euro mehr. Nach 30 Jahren sogar knapp 50.000 Euro mehr. Nutze also gleich den ETF-Sparplan-Vergleich, orientiere dich an unseren Empfehlungen für das Investieren in Welt-ETFs und überwache dein Depot dann mit dem extraETF Portfolio Tracker.