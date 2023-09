Drahtseilakt Zinspolitik: Hält der Rentenmarkt eine Rezession für wahrscheinlicher als der Aktienmarkt?

Rentenmarkt und Aktienmarkt senden unterschiedliche Signale. Akteure des Anleihensektors blicken deutlich pessimistischer in die Zukunft.

Erneut nur ein kleiner Schritt, aber immerhin die zehnte Zinserhöhung in Folge: Mit der Anhebung des Einlagensatzes auf 4,0 Prozent und des Hauptrefinanzierungssatzes auf 4,5 Prozent setzt die EZB ihren Erhöhungszyklus weiter fort. Die Entscheidung der Ratsmitglieder hatte eine solide Mehrheit, doch war es keine einheitliche Entscheidung. Ähnlich uneinheitlich ist die Lage an den Märkten: „Der Markt preist derzeit eine bevorstehende Zinswende ein. Entsprechend positiv reagiert der Aktienmarkt. Aus meiner Sicht fällt die Reaktion jedoch übertrieben positiv aus und birgt Enttäuschungspotenzial. Das Thema Rezession wird zu einem entscheidenden Faktor werden“, sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking der Hamburger Sutor Bank. „Während der Aktienmarkt unbeeindruckt bleibt, hält der Rentenmarkt eine Rezession noch immer für wahrscheinlich, wie man an der inversen Zinsstrukturkurve sieht“, erklärt Beil.