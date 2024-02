Die neue Stärke der Notenbanken: Ruhe

So wird klarer, dass wieder die Notenbanken die Märkte im Griff haben und nicht umgekehrt. Nachdem die Fed am Mittwoch (31.1.2024) die Zinsen unverändert auf dem höchsten Niveau seit 23 Jahren belassen hat, hat Fed-Chef Powell dieses Mal zumindest darauf verzichtet zu betonen, dass die Fed bereit sei, die Zinsen im Zweifel eher anzuheben als zu senken. „Das ist ein wichtiges Signal Richtung Zinssenkungen“, so Beil.

2023 wurde den Notenbanken nachgesagt, dass sie die Getriebenen der Märkte seien: nicht mehr unabhängig in ihrem Handeln, und mit den Zinssprüngen drauf und dran, die Welt in eine Rezession zu führen. Zumal Zinserhöhungen immer nur als Reaktion auf immer höhere Inflationsdaten erfolgten. „Und es stimmt, historisch betrachtet haben solche Zinsschritte mit einer einzigen Ausnahme immer in Rezessionen geführt. Mal heftiger, mal schwächer, aber immer kam es zur Rezession“, sagt Beil.

Ein Signal, das Powell aber mit der Ansage, nur dann die Zinsen zu senken, wenn sich die Inflation sicher in Richtung zwei Prozent bewege, wieder relativiert hat. „Also Zinssenkungen ja, aber noch nicht so schnell“, sagt Beil. Das hatte zur Folge, dass die Technologiebörse Nasdaq erst einmal um zwei Prozent absackte. „Durchaus eine gewollte Reaktion“, sagt Beil. „Die Notenbanken nehmen so etwas Luft aus den Märkten. Falls sich doch eine Rezession einstellt, ist die Fallhöhe dann nicht ganz so hoch.“

„Die Notenbanken spielen ihr Blatt überraschend souverän aus, lassen sich nicht treiben und werden die Zinsen so lange oben lassen, wie die Weltwirtschaft keinen Schaden erleidet und vielleicht doch in eine Rezession abrutscht“, sagt Beil. „Diese neue Ruhe ist eine starke Waffe und sorgt dafür, dass die Handlungsfähigkeit der Notenbanken steigt.“ Denn wo das Pulver in den Krisen doch weitgehend verschossen war, sammelt sich mit jedem Monat Ruhe neues an. „Die Notenbanken stärken so ihre Rolle als letzte Instanz – für Anleger und die Wirtschaft sind das gute Aussichten“, sagt Beil.