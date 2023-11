Das Oligopol der Indexanbieter: Eine Konzentration der Macht in der Finanzbranche

Die Burggräben der Indexanbieter

Zu den großen Profiteuren dieser Entwicklung zählen die Indexanbieter. Die drei großen Indexanbieter MSCI, S&P Dow Jones Indices und FTSE Russell sind frühzeitig in den Markt eingestiegen und seit vielen Jahren etabliert. Sie haben daher einen großen Vorsprung bei der Entwicklung und Bereitstellung von Indexprodukten. Sie gehörten zu den ersten Unternehmen, die ihre Indizes an ETF-Anbieter lizenzierten und konnten so eine starke Marktposition aufbauen. Durch ihre Erfahrung und Reputation haben sie das Vertrauen vieler Anleger gewonnen, was zu einer hohen Marktdurchdringung und Nachfrage nach ihren Produkten geführt hat.