Das iPhone 15 ist da – steht Apple ein Wendepunkt bevor?

Turbulenzen trotz iPhone?

Tatsache ist, dass Apple die Merkmale eines Wachstumsunternehmens (dynamische Umsatz- und Gewinnsteigerungen) und eines „Wertes“ (grundlegende „Qualität“, Wettbewerbsvorteile) in sich vereint (oder vereint hat). Der fundamentale Wert der Marke Apple als Ganzes wird durch die Tatsache unterstrichen, dass ihre Aktien mehr als die Hälfte des Portfolios von Warren Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway ausmachen. Ein breiter Geschäftsgraben und die konsequente Ausweitung des Marktanteils (bei gleichzeitiger Gewinnung „treuer“ Kunden) haben Apple zu einem wachsenden Unternehmen gemacht, selbst in Zeiten hoher Inflation. Geschicktes Management, Aktienrückkaufprogramme und steigende Multiplikatoren – mit einem Wort, das Unternehmen „beherrschte“ Qualität und großartige Ergebnisse. Die „billige“ Fertigung in Asien stützte die Nettomargen. Die iOS-Software wurde für viele zum Maßstab für Intuitivität und Qualität (auch wenn die Behauptung, sie übertreffe den Rivalen Android, subjektiv erscheint).

Mit der steigenden Flut hat sich der Markt, der mehr als ein Jahrzehnt lang positiv überrascht wurde, immer mehr davon überzeugt gezeigt, dass dieses Wachstum noch lange Zeit anhalten würde. Vielleicht sogar für immer. Mit diesen Erwartungen stiegen auch die Aktien des kalifornischen Riesen. Ist das wirklich so offensichtlich? Es wäre ein Fehler, Konkurrenten wie Samsung zu unterschätzen. Wenn man die Messlatte für Apple nach einem so beeindruckenden Wachstum und aufeinander folgenden, immer „aufregenderen“ Produkteinführungen stetig höher legt, besteht zudem die Gefahr von Enttäuschungen. Es scheint angemessen, die unglaubliche Ära des mehrjährigen Wachstums des Unternehmens mit einem Hürdenlauf zu vergleichen, bei dem ein Athlet ein Hindernis nach dem anderen überwindet – aber mit jedem weiteren Hindernis verliert er ein wenig an Kraft, was sich zunehmend bemerkbar macht.

Die iPhone-Verkäufe sind seit 2021 im Jahresvergleich rückläufig – wird sich dieser Rückgang beschleunigen? Nach Bereinigung um Saisonalität und Risikofaktoren erwarten wir, dass die Gesamtzahl der verkauften Modelle im Geschäftsjahr 2023 221 Millionen Einheiten erreichen wird, was sich langsam dem Niveau von 2018 nähert und unter dem Ergebnis liegt, das zumindest 2015 erreicht wurde. Es ist erwähnenswert, dass das iPhone in den vergangenen Jahren das stärkste Produkt des Unternehmens war, und der Rückgang seiner Verkäufe wird wahrscheinlich mit einem starken Rückgang der Nachfrage nach anderen Produkten einhergehen (Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research).

Ein Zusammentreffen von negativen Faktoren

Sollte die Dynamik der iPhone-Verkäufe jemals alarmierend nachlassen, scheint das heutige makroökonomische Umfeld die „beste Gelegenheit“ dafür zu sein. Zugegeben, das Nettovermögen der US-Haushalte befindet sich laut Federal Reserve mit fast 155 Billionen Dollar auf einem Rekordhoch. Auch die Arbeitslosigkeit ist (trotz der wirtschaftlichen Verlangsamung in China) kein Problem für das Unternehmen – in den meisten großen Volkswirtschaften ist sie sehr niedrig. Die Frage ist jedoch, ob der Verbrauch auf dem derzeitigen Niveau bleiben wird.

Diese makroökonomische Situation wird sich jedoch in den kommenden Monaten wahrscheinlich ändern, da die Zentralbanken die Inflation drosseln und damit das Wirtschaftswachstum unterdrücken. Es scheint, dass ein härterer Schlag gegen den Arbeitsmarkt und das Lohnwachstum eher eine Frage der Zeit und des Umfangs ist. Wie wird Apple damit umgehen? Dies ist nicht das einzige Problem und nur die Spitze des wirtschaftlichen Eisbergs. Hohe Zinssätze bedeuten teurere Kredite und höhere Raten. Bislang wurde ein beträchtlicher Teil der Produkte des Unternehmens über verschiedene Formen von Krediten gekauft. Hinzu kommen die Kreditverknappung bei den Banken (höhere Hürden für die Kreditnehmer) und das Problem der hoch verschuldeten Haushalte, die in einer Zeit, in der die Zinsen nahe Null lagen, eifrig Kredite aufnahmen … Dies dürfte sich ebenfalls auf die Verkaufsdynamik auswirken. Darüber hinaus ergeben sich noch geopolitische Fragen.

So gibt es etwa zwischen den USA und China nach wie vor starke Reibungen, und beide Seiten versuchen gewissermaßen, den Faden der gegenseitigen Abhängigkeit zu zerreißen, was zu einer weiteren Eskalation führen könnte. Apple trägt die Hauptlast einer schrittweisen Verlagerung der Produktion von China in asiatische Nachbarländer. Kurz vor der Markteinführung des iPhones haben die chinesischen Regulierungsbehörden die Verwendung von Apple-Telefonen durch Regierungsbeamte verboten. Morgan Stanley schätzt, dass das Verbot in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von etwa vier Prozent bedeutet. China macht etwa 20 Prozent des Apple-Marktes aus, aber die Frage ist eher, ob das chinesische Verbot nicht in irgendeiner Weise ausgedehnt wird … Der Handelskrieg ist ein weiterer Grund, warum sich Apple an einem Scheideweg befindet. Dieses Risiko war in den vergangenen zwölf Jahren der Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht offensichtlich.

Rote Fahnen?

Es scheint, als hätten wir den Auftakt zu dieser Geschichte bereits in den Q2-Ergebnissen gesehen, die trotz eines beeindruckenden Nettogewinns darauf hinwiesen, dass die Nachfrage nach Apple-Produkten nicht mehr so lebhaft ist – insbesondere die geringeren Verkäufe betrafen iPads oder Macbooks. Natürlich entwickeln sich die margenstarken Dienste von Apple (TV, Pay usw.) sehr gut, aber wir sollten nicht vergessen: Ihr Wachstumspotenzial ist durch die Geräteverkäufe – hauptsächlich iPhones – etwas eingeschränkt. Die Nachfrage nach dem iPhone scheint also eine Art Basis für weiteres Wachstum zu sein. Wenn das Wachstum ausbleibt oder sich die Maßnahmen als äußerst unbefriedigend erweisen, könnte der Markt beginnen, Apple als ein Unternehmen zu betrachten, das seinen „Moment im Rampenlicht“ hinter sich hat. Schließlich kennt die Geschichte viele Fälle, in denen große Unternehmen an bestimmte Grenzen stießen. Es sei auch an Unternehmen wie Xerox und Polaroid erinnert, die in ihrer Blütezeit ebenfalls „zum Wachstum verdammt“ waren.