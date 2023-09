Aktive ETFs haben enormes Potenzial – auch im aktuellen Umfeld

Inzwischen machen aktive Exchange-Traded-Funds-Produkte rund fünf Prozent des weltweiten ETF-Marktes aus. Das ist zwar immer noch relativ wenig, aber im Vergleich zum letzten Jahr hat sich die Anzahl fast verdoppelt. Allein im Jahr 2022 gab es Nettozuflüsse in aktive ETFs im Wert von 102 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz dazu mussten aktive Investmentfonds Nettoabflüsse in Höhe von rund 1,5 Billionen US-Dollar verzeichnen.

Direkter Zugang zu Nachhaltigkeit und thematischen Faktoren

Ein Schlüsselargument für aktive ETFs besteht darin, dass sie Anlegern Zugang zu einer Vielzahl wichtiger Anlagethemen innerhalb eines ETF-Mantels verschaffen können. So bieten sie beispielsweise einen Mehrwert in Bezug auf verantwortungsbewusstes Investieren – zumindest, wenn sie nicht an eine Benchmark gebunden sind. Daher sind aktive ETFs, die auf Nachhaltigkeit abzielen, für einige Anleger besonders interessant. Denn neben dem Erreichen der individuellen finanziellen Ziele wird hier zusätzlich Wert auf verantwortungsbewusstes Investieren gelegt.

Auch thematische aktive ETFs, die sich auf langfristige Trends wie Digitalisierung und Demografie konzentrieren, werden immer zahlreicher und beliebter. In bereits zwei oder drei Jahren könnten thematische ETFs, einschließlich nachhaltigkeitsorientierter Vehikel, in allen wichtigen Regionen an erster oder zweiter Stelle stehen, betrachtet man die erwartete Anlagernachfrage. Dies geht aus einer Umfrage von PwC hervor.

Mehr Liquidität

Zusätzlich zu Nachhaltigkeit sowie thematischen Schwerpunkten treiben auch andere Faktoren das Wachstum des aktiven ETF-Marktes voran – Trends, die sich unserer Meinung nach fortsetzen werden.

ETFs können Kunden mehr Flexibilität bieten, da sie über zusätzliche Liquidität verfügen und intra-day gehandelt werden können. Weil ihre Bestände an den meisten Märkten täglich veröffentlicht werden, sind sie zudem sehr transparent. Dies erlaubt auch den einfachen Zugang für Privatanleger. ETFs haben das große Potenzial, die zukünftigen Bedürfnisse einer Vielzahl von Anlegern zu erfüllen – und der Markttrend ist eindeutig. Aktive ETFs dürften in den kommenden Jahren ein immer wichtigerer Bestandteil eines jeden Anlegerportfolios werden.

Über den Autor: Olivier Paquier

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales, AXA Investment Managers