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tradegate.direct ETF-Sparplan Test

  • Über 3.500 ETF-Sparpläne (über 3.500 kostenfrei)
  • Ab 25 Euro Sparrate
  • Kostenlose Depotführung

In diesem Test haben wir den tradegate.direct ETF-Sparplan analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
tradegate.direct
EMPFEHLUNG
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Franz Rieber, extraETF

“Ein großartiges Angebot im Bereich ETF-Sparplan”

Franz Rieber, extraETF

tradegate.direct ETF-Sparplan Testbericht

In diesem Testbericht haben wir den tradegate.direct ETF‑Sparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der tradegate.direct ETF‑Sparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von tradegate.direct mit anderen Anbietern vergleichen.

Angebot tradegate.direct ETF-Sparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das Angebot beim tradegate.direct ETF-Sparplan umfasst über 3.500 sparplanfähige ETFs, die alle kostenfrei bespart werden können. Damit kann das Produktangebot als sehr gut bewertet werden. Mit dem Angebot kann problemlos ein kostengünstiges, breit gestreutes ETF-Portfolio angespart werden.

AngebotAnzahl ETFKostenfreie ETFs
Alle sparplanfähigen ETFs 3.521 3.521
davon Aktien-ETFs 2.086 2.086
davon Anleihen-ETFs 988 988
Mehr Details
tradegate.direct
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Kosten tradegate.direct ETF-Sparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Bei tradegate.direct müssen sich Anlegende keine Sorgen über hohe Gebühren machen. Alle ETF-Sparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Die Depotführung ist ebenfalls kostenfrei.

DepotführungsgebührenKosten
Depotführung
Kostenlos
Ausführungskosten ETF-SparplanKosten
Reguläres Preismodell 0,00 €
Anzahl kostenfreie ETFs 3521
Sonstige ETF-Sparplan Aktionen
Kostenbeispiel tradegate.direct ETF-SparplanGebühr für Sparplan­ausführung
25,00 € ETF-Sparplan0,00 €
50,00 € ETF-Sparplan0,00 €
100,00 € ETF-Sparplan0,00 €
150,00 € ETF-Sparplan0,00 €
200,00 € ETF-Sparplan0,00 €
250,00 € ETF-Sparplan0,00 €
300,00 € ETF-Sparplan0,00 €
350,00 € ETF-Sparplan0,00 €
400,00 € ETF-Sparplan0,00 €
450,00 € ETF-Sparplan0,00 €
500,00 € ETF-Sparplan0,00 €

Service tradegate.direct ETF-Sparplan

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BewertungSo haben wir getestet

ETF-Sparpläne können bei tradegate.direct ab einer Mindestrate von 25 Euro abgeschlossen werden. Ein ETF-Sparplan kann monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgeführt werden. Die Ausführung der ETF-Sparpläne kann an verschiedenen Ausführungstagen über Tradegate / OTC zwischen 16:15 und 16:30 Uhr erfolgen.

ServiceangebotKosten
Steuereinfach
Mindestsparrate25,00 €
Maximalsparrate
Ausführungsintervallmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
Ausführungstage03. / 09. / 18. / 27.
SparplanausführungTradegate / OTC (16:15 - 16:30 Uhr)
Lastschrifteinzug von Drittkonten
Dynamisierung
Auszahlplan möglich
Autom. Wiederanlage von Ausschüttungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
VL-Sparen verfügbar
extraETF Portfolio Tracker
Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber, extraETF

„Ein großartiges Angebot im Bereich ETF-Sparplan“

tradegate.direct bietet mit über 3.500 ETFs ein sehr umfangreiches ETF-Sparplan Angebot an, das ab 25 Euro bespart werden kann. Zudem da die Depotführung entgeltfrei ist, kann der Broker auch kostenseitig besonders punkten. Beim Service landet das Angebot von tradegate.direct im oberen Mittelfeld unseres ETF-Sparplan Vergleichs. Insgesamt ergibt sich damit die Gesamtnote „Empfehlung“.

Jetzt tradegate.direct Depot eröffnen! *

tradegate.direct ETF-Sparplan Vergleich

Hier kannst du den tradegate.direct ETF-Sparplan mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
tradegate.direct vs ING tradegate.direct vs Scalable Capital tradegate.direct vs Trade Republic
Angebot
Anzahl ETFs 3.521 3.080
Kostenfreie ETFs 3.521 3.080
Kosten
Reguläres Preismodell0,00 €0,00 €
Depotführung
Kostenlos
0,00 €
Service
Steuereinfach
Mindestsparrate25,00 €1,00 €
Maximalsparrate5.000,00 €
Ausführungsintervallmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlichmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
Ausführungstage03. / 09. / 18. / 27.01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
SparplanausführungTradegate / OTC (16:15 - 16:30 Uhr)Gettex (Flexibel)
Lastschrifteinzug Drittkonten
Dynamisierung
bis zu 8 %
Auszahlplan möglich
Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen
Zusatzleistungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
VL-Sparen möglich
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 15.06.2026

tradegate.direct ETF-Sparplan Angebot nach Anlageklassen

Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von tradegate.direct über die Anlageklassen verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 2.086 2.086
Anleihen
 988 988
Rohstoffe
 226 226
Geldmarkt
 23 23
Portfoliokonzepte
 39 39
Immobilien
 34 34
Kryptowährungen
 125 125

ETF-Sparplan Vergleich aller Anbieter

Lies unseren ETF-Sparplan Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von ETF-Sparplänen wir empfehlen.

Zum ETF-Sparplan Vergleich

tradegate.direct ETF-Sparplan Angebot nach ETF-Anbietern

Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von tradegate.direct über ETF-Anbieter verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.

ETF-AnbieterAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
iShares
 633 633
Amundi
 504 504
Xtrackers
 430 430
UBS
 233 233
Invesco
 209 209
WisdomTree
 207 207
BNP Paribas Easy
 190 190
State Street SPDR
 125 125
JP Morgan
 117 117
Vanguard
 86 86
Mehr Details anzeigen

Was ist ein ETF-Sparplan?

Du möchtest wissen, wie ein ETF-Sparplan funktioniert? Alles über den ETF-Sparplan findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren ETF-Sparpläne

Über tradegate.direct

tradegate.direct ist das Direktangebot der Tradegate AG aus Berlin und wurde im Juni 2024 gestartet. Über die Plattform können Privatanleger kostenfrei an der Tradegate Exchange, einer der liquidesten Börsen Europas, handeln. Das Angebot umfasst mehrere Tausend Aktien, ETPs sowie Derivate und richtet sich vor allem an aktive Anleger sowie erfahrene Trader. Hinter dem Service steht die 1986 gegründete Tradegate AG, ein etablierter Finanzdienstleister mit Vollbanklizenz.

So legst du einen ETF-Sparplan bei tradegate.direct an

Wir zeigen dir, wie du bei tradegate.direct einen ETF-Sparplan einrichten kannst.

1

Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei tradegate.direct eröffnen. Die Eröffnung dauert nur ein paar Minuten. Nach der Legitimation per VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.

2

ETF auswählen: Wähle nun einen passenden ETF für deinen ETF-Sparplan. Achte darauf, dass der ETF bei tradegate.direct im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird. Das kannst du über die ETF-Suche von extraETF.com prüfen.

3

Sparplan anlegen: Wähle dich in dein tradegate.direct-Depot ein und lege deinen ETF-Sparplan an. Dazu benötigst du die ISIN oder WKN des ETFs, die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin.

4

ETF-Sparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines ETF-Sparplans bestätigen.

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Häufig gestellte Fragen zum tradegate.direct ETF-Sparplan

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