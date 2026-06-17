tradegate.direct ETF-Sparplan Test

tradegate.direct ETF-Sparplan Testbericht
In diesem Testbericht haben wir den tradegate.direct ETF‑Sparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der tradegate.direct ETF‑Sparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von tradegate.direct mit anderen Anbietern vergleichen.
Angebot tradegate.direct ETF-Sparplan
Das Angebot beim tradegate.direct ETF-Sparplan umfasst über 3.500 sparplanfähige ETFs, die alle kostenfrei bespart werden können. Damit kann das Produktangebot als sehr gut bewertet werden. Mit dem Angebot kann problemlos ein kostengünstiges, breit gestreutes ETF-Portfolio angespart werden.
Kosten tradegate.direct ETF-Sparplan
Bei tradegate.direct müssen sich Anlegende keine Sorgen über hohe Gebühren machen. Alle ETF-Sparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Die Depotführung ist ebenfalls kostenfrei.
|Depotführungsgebühren
|Kosten
|Depotführung
Kostenlos
|Ausführungskosten ETF-Sparplan
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|Anzahl kostenfreie ETFs
|3521
|Sonstige ETF-Sparplan Aktionen
|—
|Kostenbeispiel tradegate.direct ETF-Sparplan
|Gebühr für Sparplanausführung
|25,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|50,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|100,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|150,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|200,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|250,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|300,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|350,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|400,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|450,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|500,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
Service tradegate.direct ETF-Sparplan
ETF-Sparpläne können bei tradegate.direct ab einer Mindestrate von 25 Euro abgeschlossen werden. Ein ETF-Sparplan kann monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgeführt werden. Die Ausführung der ETF-Sparpläne kann an verschiedenen Ausführungstagen über Tradegate / OTC zwischen 16:15 und 16:30 Uhr erfolgen.
|Serviceangebot
|Kosten
|Steuereinfach
|Mindestsparrate
|25,00 €
|Maximalsparrate
|—
|Ausführungsintervall
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|Ausführungstage
|03. / 09. / 18. / 27.
|Sparplanausführung
|Tradegate / OTC (16:15 - 16:30 Uhr)
|Lastschrifteinzug von Drittkonten
|Dynamisierung
|Auszahlplan möglich
|Autom. Wiederanlage von Ausschüttungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|VL-Sparen verfügbar
|extraETF Portfolio Tracker
„Ein großartiges Angebot im Bereich ETF-Sparplan“
tradegate.direct bietet mit über 3.500 ETFs ein sehr umfangreiches ETF-Sparplan Angebot an, das ab 25 Euro bespart werden kann. Zudem da die Depotführung entgeltfrei ist, kann der Broker auch kostenseitig besonders punkten. Beim Service landet das Angebot von tradegate.direct im oberen Mittelfeld unseres ETF-Sparplan Vergleichs. Insgesamt ergibt sich damit die Gesamtnote „Empfehlung“.
tradegate.direct ETF-Sparplan Vergleich
Hier kannst du den tradegate.direct ETF-Sparplan mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Anzahl ETFs
|3.521
|3.080
|Kostenfreie ETFs
|3.521
|3.080
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|0,00 €
|Depotführung
Kostenlos
0,00 €
|Service
|Steuereinfach
|Mindestsparrate
|25,00 €
|1,00 €
|Maximalsparrate
|—
|5.000,00 €
|Ausführungsintervall
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|Ausführungstage
|03. / 09. / 18. / 27.
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Sparplanausführung
|Tradegate / OTC (16:15 - 16:30 Uhr)
|Gettex (Flexibel)
|Lastschrifteinzug Drittkonten
|Dynamisierung
|Auszahlplan möglich
|Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen
|Zusatzleistungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|VL-Sparen möglich
|Bewertung
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 15.06.2026
tradegate.direct ETF-Sparplan Angebot nach Anlageklassen
Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von tradegate.direct über die Anlageklassen verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.
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Was ist ein ETF-Sparplan?
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Über tradegate.direct
tradegate.direct ist das Direktangebot der Tradegate AG aus Berlin und wurde im Juni 2024 gestartet. Über die Plattform können Privatanleger kostenfrei an der Tradegate Exchange, einer der liquidesten Börsen Europas, handeln. Das Angebot umfasst mehrere Tausend Aktien, ETPs sowie Derivate und richtet sich vor allem an aktive Anleger sowie erfahrene Trader. Hinter dem Service steht die 1986 gegründete Tradegate AG, ein etablierter Finanzdienstleister mit Vollbanklizenz.
So legst du einen ETF-Sparplan bei tradegate.direct an
Wir zeigen dir, wie du bei tradegate.direct einen ETF-Sparplan einrichten kannst.
Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei tradegate.direct eröffnen. Die Eröffnung dauert nur ein paar Minuten. Nach der Legitimation per VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.
ETF auswählen: Wähle nun einen passenden ETF für deinen ETF-Sparplan. Achte darauf, dass der ETF bei tradegate.direct im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird. Das kannst du über die ETF-Suche von extraETF.com prüfen.
Sparplan anlegen: Wähle dich in dein tradegate.direct-Depot ein und lege deinen ETF-Sparplan an. Dazu benötigst du die ISIN oder WKN des ETFs, die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin.
ETF-Sparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines ETF-Sparplans bestätigen.
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Häufig gestellte Fragen zum tradegate.direct ETF-Sparplan
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