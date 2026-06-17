tradegate.direct ETF-Sparplan Test

tradegate.direct ist das Direktangebot der Tradegate AG aus Berlin und wurde im Juni 2024 gestartet. Über die Plattform können Privatanleger kostenfrei an der Tradegate Exchange, einer der liquidesten Börsen Europas, handeln. Das Angebot umfasst mehrere Tausend Aktien, ETPs sowie Derivate und richtet sich vor allem an aktive Anleger sowie erfahrene Trader. Hinter dem Service steht die 1986 gegründete Tradegate AG, ein etablierter Finanzdienstleister mit Vollbanklizenz.