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Virtune ist ein führender Krypto-Vermögensverwalter aus Schweden, der die traditionelle Finanzwelt mit der aufstrebenden Krypto-Welt verbindet.
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“Virtune will mit nordischen Prinzipien die Zukunft des Finanzwesens vorantreiben.”

Markus Jordan, extraETF

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Virtune ist ein in Schweden ansässiger Anbieter von Krypto-ETPs. Gegründet wurde das Unternehmen 2022 mit der Vision, zu einem führenden Vermögensverwalter für digitale Vermögenswerte heranzuwachsen und die breite Akzeptanz von Krypto-Assets aktiv voranzutreiben.

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