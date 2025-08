eToro Depot im Test

„Das eToro Depot kann beim Angebot und den Kosten überzeugen“

In unserem Test punktet eToro in der Kategorie „Kosten“ am besten, dicht gefolgt von der Rubrik „Angebot“. eToro ist über eine breite Palette an Benutzeroberflächen, wie Desktop, Smartphone oder Tablet, nutzbar. Auch die Anzahl der Handelsplätze und Orderarten ermöglicht eine vielfältige Nutzung des eToro Depots. eToro hat seinen Unternehmenssitz in Zypern, weswegen Unterschiede bei der Einlagensicherung sowie der Banklizenz im Vergleich zu in Deutschland ansässigen Anbietern bestehen. Darüber hinaus müssen deshalb auch die Steuern im Vergleich zu inländischen Brokern selbst abgeführt werden.

In unserem Brokervergleich erhält das eToro Depot insgesamt das Testurteil „Gut“.