XTB Aktiensparplan Test

XTB Aktiensparplan Testbericht
In diesem Testbericht haben wir den XTB Aktiensparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der XTB Aktiensparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot der XTB mit anderen Anbietern vergleichen.
Angebot XTB Aktiensparplan
Das Angebot beim XTB Aktiensparplan umfasst über 3.000 Aktien, von denen rund 2.700 direkt in unserer Datenbank erfasst sind. Alle Aktiensparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Die Aktiensauswahl ist umfassend und deckt die wichtigsten Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren ab. Mit dem Angebot kann problemlos ein breit gestreutes Aktienportfolio angespart werden.
|Angebot
|Aktien Anzahl
|Alle sparplanfähigen Aktien
|2.712
|davon aus Nordamerika
|1.753
|davon aus Europa
|869
| Mehr Details anzeigen
Kosten XTB Aktiensparplan
Bei XTB werden alle Aktiensparpläne kostenlos ausgeführt. Auch für die Depotführung fallen keine Gebühren an.
|Depotführungsgebühren
|Kosten
|Depotführung
Kostenlos
|Ausführungskosten Aktiensparplan
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|Zusatzkosten bei Namensaktien
|0,00 €
|Kostenbeispiel XTB Aktiensparplan
|Gebühr für Sparplanausführung
|25 € Aktiensparplan
|0,00 €
|50 € Aktiensparplan
|0,00 €
|100 € Aktiensparplan
|0,00 €
|150 € Aktiensparplan
|0,00 €
|200 € Aktiensparplan
|0,00 €
|250 € Aktiensparplan
|0,00 €
|300 € Aktiensparplan
|0,00 €
|350 € Aktiensparplan
|0,00 €
|400 € Aktiensparplan
|0,00 €
|400 € Aktiensparplan
|0,00 €
|500 € Aktiensparplan
|0,00 €
Service XTB Aktiensparplan
Aktiensparpläne können bei XTB ab einer Mindestrate von 15 Euro abgeschlossen werden. Der Aktiensparplan kann wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich ausgeführt werden. Die Ausführung der Aktiensparpläne kann bei XTB an unterschiedlichen Börsenplätzen (z.B. Frankfurt, London, Paris oder Amsterdam) erfolgen und ist abhängig von der jeweiligen Aktie.
|Serviceangebot
|Kosten
|Steuereinfach
|Bruchstücke möglich
|Ja
|Mindestsparrate
|15,00 €
|Maximalsparrate
|—
|Ausführungsintervall
|wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich
|Ausführungstage
|Frei nach Wahl des Nutzers
|Sparplanausführung
|BestEx. Börsenplatz
|Lastschrifteinzug von Drittkonten
|Dynamisierung
|Autom. Wiederanlage von Dividenden
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
„XTB überzeugt mit einer großen Auswahl an sparplanfähigen Aktien.“
XTB überzeugt im Bereich Angebot mit einer großen Auswahl an Aktiensparplänen und erzielt damit die höchste Bewertung in dieser Kategorie. Das Depot kann sowohl am Desktop als auch über die Smartphone App verwaltet werden. Die Depotführung ist kostenlos. Allerdings können die Sparpläne erst ab einer Mindestsparrate von 15 Euro eingerichtet werden.
Insgesamt bewerten wir das Produkt Aktiensparplan bei XTB mit der Note „Sehr gut".
XTB Aktiensparplan Vergleich
Hier kannst du den XTB Aktiensparplan mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Anzahl Aktien
|2.712
|2.938
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|0,00 €
|Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
|Kosten Eintragung Namensaktien
|0,00 €
|0,00 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Bruchstücke möglich
|Ja
|Ja
|Mindestsparrate
|15,00 €
|1,00 €
|Maximalsparrate
|—
|5.000,00 €
|Ausführungsintervall
|wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich
|Ausführungstage
|Frei nach Wahl des Nutzers
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Sparplanausführung
|BestEx. Börsenplatz
|European Investor Exchange (EIX)
|Lastschrifteinzug Drittkonten
|Dynamisierung
|Automatische Wiederanlage von Dividenden
|Zusatzleistungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|Bewertung
SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 01.07.2026
XTB Aktiensparplan Angebot nach Sektoren
Die Tabelle zeigt, aus welchen Sektoren du Aktien für deinen XTB Aktiensparplan auswählen kannst. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die Aktien‑Suche geleitet und kannst dort die Aktien weiter analysieren.
Aktiensparplan Vergleich aller Anbieter
Lies unseren Vergleich von Aktiensparplänen. Finde heraus, welche Anbieter von Aktiensparplänen wir empfehlen.
Über XTB
XTB ist ein großer CFD Broker, der seit 2002 besteht und sich besonders an aktive Trader richtet. Mit seinem Aktiensparplan Angebot richtet sich XTB aber auch an Menschen, die langfristig investieren wollen. XTB ist weltweit vertreten und verfügt über Niederlassungen in mehr als 13 Ländern, zu denen Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder Chile gehören. Die Angebote des Brokers können per Smartphone App und auf dem Desktop genutzt werden.
Was ist ein Aktiensparplan?
Du möchtest wissen, wie ein Aktiensparplan funktioniert? Alles über den Aktiensparplan findest du in unserem Wissensbereich.
So legst du einen Aktiensparplan bei XTB an
Wir zeigen dir, wie du einen Aktiensparplan bei XTB anlegen kannst.
Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei XTB eröffnen. Die Eröffnung dauert nur ein paar Minuten. Nach der Legitimation per PostIdent, bei der Hausbank oder über Notar, Steuerbüro beziehungsweise Rechtsanwalt, kannst du mit dem Investieren starten.
Aktie auswählen: Wähle nun eine passende Aktie für deinen Sparplan. Achte darauf, dass die Aktie bei XTB im Rahmen eines Aktiensparplans angeboten wird. Das kannst du über die Aktien-Suche von extraETF prüfen.
Sparplan anlegen: Wähle dich in dein XTB-Depot ein und rufe die Aktie auf. Über den Button „Sparplan erstellen“ kannst du den Aktien‑Sparplan anlegen. Dazu benötigst du die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin. Entscheide dich zudem, ob die Sparrate von deinem XTB Guthaben oder von deinem Verrechnungskonto abgebucht werden soll.
Aktiensparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines Aktiensparplans bestätigen.
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Häufig gestellte Fragen zum XTB Aktiensparplan
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