XTB Aktiensparplan Test

„XTB überzeugt mit einer großen Auswahl an sparplanfähigen Aktien.“

XTB überzeugt im Bereich Angebot mit einer großen Auswahl an Aktiensparplänen und erzielt damit die höchste Bewertung in dieser Kategorie. Das Depot kann sowohl am Desktop als auch über die Smartphone App verwaltet werden. Die Depotführung ist kostenlos. Allerdings können die Sparpläne erst ab einer Mindestsparrate von 15 Euro eingerichtet werden.

Insgesamt bewerten wir das Produkt Aktiensparplan bei XTB mit der Note „Sehr gut".