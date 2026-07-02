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XTB Aktiensparplan Test

  • Über 3.000 Aktiensparpläne
  • Ab 15 Euro Sparrate
  • Bruchstücke sind möglich

In diesem Test haben wir den XTB Aktiensparplan analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
XTB
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Franz Rieber, extraETF

“XTB überzeugt mit einer großen Auswahl an sparplanfähigen Aktien.”

Franz Rieber, extraETF

XTB Aktiensparplan Testbericht

In diesem Testbericht haben wir den XTB Aktiensparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der XTB Aktiensparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot der XTB mit anderen Anbietern vergleichen.

Angebot XTB Aktiensparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das Angebot beim XTB Aktiensparplan umfasst über 3.000 Aktien, von denen rund 2.700 direkt in unserer Datenbank erfasst sind. Alle Aktiensparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Die Aktiensauswahl ist umfassend und deckt die wichtigsten Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren ab. Mit dem Angebot kann problemlos ein breit gestreutes Aktienportfolio angespart werden.

AngebotAktien Anzahl
Alle sparplanfähigen Aktien 2.712
davon aus Nordamerika 1.753
davon aus Europa 869
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XTB
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Kosten XTB Aktiensparplan

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BewertungSo haben wir getestet

Bei XTB werden alle Aktiensparpläne kostenlos ausgeführt. Auch für die Depotführung fallen keine Gebühren an.

DepotführungsgebührenKosten
Depotführung
Kostenlos
Ausführungskosten AktiensparplanKosten
Reguläres Preismodell0,00 €
Zusatzkosten bei Namensaktien0,00 €
Kostenbeispiel XTB AktiensparplanGebühr für Sparplan­ausführung
25 € Aktiensparplan0,00 €
50 € Aktiensparplan0,00 €
100 € Aktiensparplan0,00 €
150 € Aktiensparplan0,00 €
200 € Aktiensparplan0,00 €
250 € Aktiensparplan0,00 €
300 € Aktiensparplan0,00 €
350 € Aktiensparplan0,00 €
400 € Aktiensparplan0,00 €
400 € Aktiensparplan0,00 €
500 € Aktiensparplan0,00 €

Service XTB Aktiensparplan

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BewertungSo haben wir getestet

Aktiensparpläne können bei XTB ab einer Mindestrate von 15 Euro abgeschlossen werden. Der Aktiensparplan kann wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich ausgeführt werden. Die Ausführung der Aktiensparpläne kann bei XTB an unterschiedlichen Börsenplätzen (z.B. Frankfurt, London, Paris oder Amsterdam) erfolgen und ist abhängig von der jeweiligen Aktie.

ServiceangebotKosten
Steuereinfach
Bruchstücke möglichJa
Mindestsparrate15,00 €
Maximalsparrate
Ausführungsintervallwöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich
AusführungstageFrei nach Wahl des Nutzers
SparplanausführungBestEx. Börsenplatz
Lastschrifteinzug von Drittkonten
Dynamisierung
Autom. Wiederanlage von Dividenden
Desktop Oberfläche
Smartphone App
Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber, extraETF

„XTB überzeugt mit einer großen Auswahl an sparplanfähigen Aktien.“

XTB überzeugt im Bereich Angebot mit einer großen Auswahl an Aktiensparplänen und erzielt damit die höchste Bewertung in dieser Kategorie. Das Depot kann sowohl am Desktop als auch über die Smartphone App verwaltet werden. Die Depotführung ist kostenlos. Allerdings können die Sparpläne erst ab einer Mindestsparrate von 15 Euro eingerichtet werden.

Insgesamt bewerten wir das Produkt Aktiensparplan bei XTB mit der Note „Sehr gut".

Jetzt XTB Depot eröffnen! *

XTB Aktiensparplan Vergleich

Hier kannst du den XTB Aktiensparplan mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
XTB vs Scalable Capital XTB vs Trade Republic XTB vs ING
Angebot
Anzahl Aktien 2.712 2.938
Kosten
Reguläres Preismodell0,00 €0,00 €
Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
Kosten Eintragung Namensaktien0,00 €0,00 €
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Bruchstücke möglichJaJa
Mindestsparrate15,00 €1,00 €
Maximalsparrate5.000,00 €
Ausführungsintervallwöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlichmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich
AusführungstageFrei nach Wahl des Nutzers01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
SparplanausführungBestEx. BörsenplatzEuropean Investor Exchange (EIX)
Lastschrifteinzug Drittkonten
Dynamisierung
Automatische Wiederanlage von Dividenden
Zusatzleistungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 01.07.2026

XTB Aktiensparplan Angebot nach Sektoren

Die Tabelle zeigt, aus welchen Sektoren du Aktien für deinen XTB Aktiensparplan auswählen kannst. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die Aktien‑Suche geleitet und kannst dort die Aktien weiter analysieren.

SektorAnzahl Aktiensparpläne
IndustrieIndustrie 447
TechnologieTechnologie 394
FinanzenFinanzen 377
Zykl. KonsumgüterZykl. Konsumgüter 332
GesundheitswesenGesundheitswesen 319
GrundmaterialienGrundmaterialien 168
BasiskonsumgüterBasiskonsumgüter 148
KommunikationKommunikation 136
ImmobilienImmobilien 134
EnergieEnergie 130
VersorgerVersorger 93
AndereAndere 34

Aktiensparplan Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Vergleich von Aktiensparplänen. Finde heraus, welche Anbieter von Aktiensparplänen wir empfehlen.

Zum Aktiensparplan Vergleich

Über XTB

XTB ist ein großer CFD Broker, der seit 2002 besteht und sich besonders an aktive Trader richtet. Mit seinem Aktiensparplan Angebot richtet sich XTB aber auch an Menschen, die langfristig investieren wollen. XTB ist weltweit vertreten und verfügt über Niederlassungen in mehr als 13 Ländern, zu denen Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder Chile gehören. Die Angebote des Brokers können per Smartphone App und auf dem Desktop genutzt werden.

Was ist ein Aktiensparplan?

Du möchtest wissen, wie ein Aktiensparplan funktioniert? Alles über den Aktiensparplan findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Aktiensparpläne

So legst du einen Aktiensparplan bei XTB an

Wir zeigen dir, wie du einen Aktiensparplan bei XTB anlegen kannst.

1

Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei XTB eröffnen. Die Eröffnung dauert nur ein paar Minuten. Nach der Legitimation per PostIdent, bei der Hausbank oder über Notar, Steuerbüro beziehungsweise Rechtsanwalt, kannst du mit dem Investieren starten.

2

Aktie auswählen: Wähle nun eine passende Aktie für deinen Sparplan. Achte darauf, dass die Aktie bei XTB im Rahmen eines Aktiensparplans angeboten wird. Das kannst du über die Aktien-Suche von extraETF prüfen.

3

Sparplan anlegen: Wähle dich in dein XTB-Depot ein und rufe die Aktie auf. Über den Button „Sparplan erstellen“ kannst du den Aktien‑Sparplan anlegen. Dazu benötigst du die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin. Entscheide dich zudem, ob die Sparrate von deinem XTB Guthaben oder von deinem Verrechnungskonto abgebucht werden soll.

4

Aktiensparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines Aktiensparplans bestätigen.

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Zum XTB Aktiensparplan

Häufig gestellte Fragen zum XTB Aktiensparplan

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