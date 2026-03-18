Portfolio-Vergleich: Schlägst du den MSCI World – oder nicht?
Dein Depot ist im Plus – aber ist es auch besser als der Markt?
Viele Anleger sehen steigende Kurse und denken: „Läuft doch.“ Doch genau das ist der entscheidende Denkfehler.
Denn die relevante Frage lautet nicht:
- Hast du Gewinn gemacht?
- sondern: War dein Depot besser als der Markt?
Wenn ein Index wie der MSCI World im gleichen Zeitraum stärker gestiegen ist als dein Portfolio, hast du trotz positiver Rendite real unterperformt.
Ein objektiver Portfolio-Vergleich macht genau das sichtbar. Wir zeigen dir, wie du dein Depot richtig bewertest.
Das Wichtigste in Kürze: So erkennst du, ob dein Depot wirklich gut ist
Ein steigendes Depot bedeutet nicht automatisch, dass deine Strategie erfolgreich ist. Entscheidend ist immer der Vergleich mit einer passenden Benchmark wie dem MSCI World.
Erst wenn du Rendite und Risiko gemeinsam betrachtest, kannst du dein Portfolio realistisch bewerten. Wichtige Kennzahlen sind dabei Rendite, Volatilität, Drawdown und Korrelation.
Viele Anleger erzielen zwar positive Renditen, bleiben aber dennoch hinter dem Markt zurück. Der extraETF Portfolio Score (0–100) hilft dir, diese Zusammenhänge auf einen Blick zu verstehen und dein Depot ganzheitlich zu bewerten.
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Warum ein Portfolio-Vergleich unverzichtbar ist
Ein Depot isoliert zu betrachten führt fast immer zu Fehlinterpretationen.
Erst der Vergleich mit einer Benchmark zeigt, ob deine Strategie wirklich funktioniert – oder ob eine einfache ETF-Strategie besser gewesen wäre.
Typische Benchmarks für den Portfolio-Vergleich sind breit gestreute Aktienindizes:
- Der MSCI World bildet die Industrieländer ab
- Der MSCI Emerging Markets fokussiert sich auf Schwellenländer
- Der MSCI ACWI kombiniert beide und bietet eine globale Perspektive
Für gemischte Portfolios können zusätzlich Portfolio-ETFs wie die Vanguard LifeStrategy ETFs als praxisnahe Vergleichsgröße dienen.
All diese Benchmarks stehen für die sogenannte Marktrendite – also das Ergebnis, das du mit einer einfachen, passiven ETF-Strategie hättest erzielen können.
Die entscheidende Frage lautet daher: Hast du echten Mehrwert geschaffen oder lediglich den Markt kopiert – oder sogar schlechter abgeschnitten?
Im Plus – aber trotzdem schlechter als der Markt
Portfolio vs. Benchmark: Die wichtigsten Kennzahlen
Ein fundierter Depotvergleich basiert also nicht auf einer einzigen Zahl, sondern auf mehreren Dimensionen. Zu den entscheidenden Kennzahlen zur Bewertung zählen Rendite, Volatilität, Drawdown und Korrelation.
Erst im Zusammenspiel dieser Kennzahlen zeigt sich, ob dein Portfolio wirklich gut ist – oder nur gut aussieht.
Der Portfolio Score: Wie gut ist dein Depot wirklich?
Mit dem Portfolio Score im extraETF Portfolio Tracker erhältst du eine klare, ganzheitliche Bewertung deines Depots – ohne einzelne Kennzahlen mühsam interpretieren zu müssen.
Der Score basiert auf drei zentralen Faktoren: deiner Überrendite gegenüber der Benchmark (Alpha), dem eingegangenen Risiko (Volatilität) und der Unabhängigkeit vom Markt (Korrelation).
Diese drei Dimensionen werden zu einem Wert zwischen 0 und 100 zusammengeführt. Ein Score von 50 entspricht dem Marktniveau. Werte darüber zeigen eine echte Outperformance, während niedrigere Werte auf Optimierungspotenzial hinweisen.
Der entscheidende Vorteil: Du musst keine einzelnen Kennzahlen mehr mühsam interpretieren oder gegeneinander abwägen. Der Portfolio Score verdichtet alle relevanten Faktoren zu einer klaren, verständlichen Kennzahl.
Am Ende beantwortet der Portfolio Score genau eine Frage: „Ist mein Depot wirklich gut – oder nicht?“
Depot vergleichen: So schlägt sich dein Portfolio im Benchmark-Test
Neben dem Portfolio Score bietet der extraETF Portfolio Tracker einen direkten Vergleich deines Depots mit relevanten Benchmarks wie dem MSCI World oder MSCI ACWI.
Dabei werden nicht nur Zahlen gegenübergestellt, sondern die Unterschiede visuell aufbereitet. Du erkennst sofort, wo dein Portfolio vom Markt abweicht, welche Risiken bestehen und ob deine Strategie strukturelle Schwächen aufweist.
Anstatt abstrakte Kennzahlen interpretieren zu müssen, erhältst du eine intuitive und verständliche Analyse – und damit eine fundierte Grundlage für bessere Anlageentscheidungen.
Fazit: Nur wer vergleicht, kennt seine echte Performance
Ein steigendes Depot allein ist kein verlässlicher Maßstab für Erfolg. Entscheidend ist, wie sich deine Strategie im Vergleich zum Markt entwickelt – und ob du für das eingegangene Risiko ausreichend belohnt wirst.
Erst ein strukturierter Portfolio-Vergleich zeigt dir, ob deine Strategie wirklich funktioniert oder ob du langfristig schlechter abschneidest als mit einer einfachen ETF-Strategie.
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Häufige Fragen zum Portfolio-Vergleich
- So erkennst du, ob dein Depot wirklich gut ist
- Warum ein Portfolio-Vergleich unverzichtbar ist
- Portfolio vs. Benchmark: Die wichtigsten Kennzahlen
- Der Portfolio Score: Wie gut ist dein Depot wirklich?
- Depot vergleichen: So schlägt sich dein Portfolio im Benchmark-Test
- Nur wer vergleicht, kennt seine echte Performance
- Häufige Fragen zum Portfolio-Vergleich