Portfolio-Vergleich: Schlägst du den MSCI World – oder nicht?

Viele Anleger sehen steigende Kurse und denken: „Läuft doch.“ Doch genau das ist der entscheidende Denkfehler.

Denn die relevante Frage lautet nicht:

Hast du Gewinn gemacht?

sondern: War dein Depot besser als der Markt?

Wenn ein Index wie der MSCI World im gleichen Zeitraum stärker gestiegen ist als dein Portfolio, hast du trotz positiver Rendite real unterperformt.

Ein objektiver Portfolio-Vergleich macht genau das sichtbar. Wir zeigen dir, wie du dein Depot richtig bewertest.