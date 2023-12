Die besten Bücher über ETFs & Co.

Gerd Kommer wendet sich in diesem Buch an Leser, die sich bereits in der zweiten Lebenshälfte befinden. Leser, die kurz vor oder bereits im Ruhestand sind, erfahren in „Souverän investieren vor und im Ruhestand”, auf welche Bausteine es bei der Vermögensverwaltung im Alter ankommt und welche Vermögensthemen in dieser Lebensphase an Bedeutung gewinnen.