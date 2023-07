Solidvest Robo-Advisor Test

„Solidvest ist besonders transparent in der Darstellung des Portolios“

Solidvest überzeugt durch eine transparente Darstellung des Portfolios und dessen Wertentwicklung. Die Investition in einzelne Aktien und Anleihen ermöglicht es dem Anbieter, alle Investitionen explizit aufzuführen. So erfährt die Anlegerin oder der Anleger zu jeder Zeit genau, in welche Unternehmen sie oder er investiert ist. Zusätzlich werden alle getätigten Transaktionen transparent aufgeführt. Durch aktive Vermögensverwaltung, langjährige Erfahrung der DJE Kapital AG und strenge Qualitätskontrolle der Analysten wird sichergestellt, dass zu jeder Zeit in die profitabelsten Werte investiert wird.

Insgesamt befindet sich das gute Angebot von Solidvest im Mittelfeld unseres Robo-Advisor Vergleichs.