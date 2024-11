ING Smart Invest Robo-Advisor Test

Die ING ist nach eigener Aussage mit über 9 Millionen Kundinnen und Kunden die drittgrößte Bank in Deutschland. Die Bank bietet ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen. Kernprodukte sind das Girokonto, die Baufinanzierung, Verbraucherkredite und Wertpapierdienstleistungen. ING Smart Invest soll auf kostengünstige und einfache Weise ermöglichen, weltweit an den Kapitalmärkten zu investieren und den langfristigen Vermögensaufbau voranzubringen. Dafür erhält man ein von Experten individuell zusammengestelltes Portfolio, dass die eigenen Anlagepräferenzen berücksichtigt. Die ING hat rund 6.000 Beschäftigte und ihren Sitz in Frankfurt am Main.